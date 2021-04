La nouvelle bande-annonce épique de la Suicide Squad arrive pour le poisson d’avril et ce n’est pas une blague

Après avoir chuté il y a quelques jours à peine, beaucoup ont pensé à la première bande-annonce de James Gunn La brigade suicide était un peu trop maladroit et étrange. Une nouvelle bande-annonce a fait ses débuts pour le thriller d’action de DC, et même si elle arrive le jour du poisson d’avril, cette chose n’est pas une blague. L’aperçu de deux minutes est beaucoup plus sérieux et épique que ce premier regard initial. Il y a encore beaucoup d’humour et d’étranges créatures qui se déchaînent. Mais cette dernière séquence est peut-être plus en phase avec ce à quoi les passionnés de DC hardcore attendaient. Peut-être que cela peut être appelé la coupe SnyderVerse de La brigade suicide bande annonce? Bien que son titre officiel soit la bande-annonce de Rebellion. Et pendant que vous regardez l’action se dérouler, il y a une raison évidente à cela.

Où la première bande-annonce de The Suicide Squad montrait une comédie de super-héros parfaitement en phase avec Harley Quinn et les oiseaux de proie, ce dernier regard sur l’épopée DC Comics de James Gunn apporte plus de l’action à succès et des sensations fortes que nous attendons de cette ligue de super-méchants. Dès la première image de cette deuxième bande-annonce, il est clair que nous avons affaire à une équipe inquiétante de personnes vraiment mauvaises.

Il y a beaucoup de nouvelles images dans cette dernière bande-annonce pour La brigade suicide. Nous avons un aperçu clair des deux itérations de l’équipe Suicide Squad présentée dans le film, et il est certainement facile de voir qui va vivre et qui va mourir avant la fin du générique. Cette fois-ci, nous voyons Nathan Fillion en action dans le rôle d’Arm-Fall-Off-Boy. Sachez simplement que son nom ne déçoit pas (même si les premiers articles de presse l’ont appelé TDK). Nous pouvons également voir Polka Dot Man de David Dastmalchian montrer ses pouvoirs pour la première fois, et c’est assez trippant.

Ceux qui sont enthousiastes à l’idée de voir Weasel en action réelle obtiennent beaucoup plus de créature vraiment effrayante ici, et il est assez évident qu’il ne durera pas longtemps. Mais n’ayez crainte, le roi Shark de Sylvester Stallone fait monter les enchères, qui semble moins sous les projecteurs dans ces dernières images. Mais il semble qu’il soit un membre important de l’équipe qui survit réellement. Il ne faut pas de calculs faciles pour comprendre les configurations tout en regardant les images, car certains de ces méchants héroïques n’apparaissent jamais ensemble à l’écran. Weasel et King Shark étant deux d’entre eux qui ne partagent jamais le même espace.

La première bande-annonce arrivée pour La brigade suicide était un regard du groupe rouge sur le film R-Rated. Cette nouvelle version est la marque verte, mais ce n’est pas la même séquence recyclée avec tous les méchants édités. Nous obtenons un ton et une ambiance complètement différents qui sont clairement du côté le plus sombre des choses. « Dirty Work » de Steely Dan a été échangé ici et à la place, nous avons une réinterprétation de style de « Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye. »

Donc, si vous n’étiez pas en panne avec le R-Rated Dead Pool comédie de haut niveau de la première bande-annonce pour La brigade suicide, la nouvelle bande-annonce encore peut-être plus explosive satisfera sûrement les personnes qui crient à #RestoreTheSnyderCut. Cela ressemble à une suite / redémarrage totalement différent de ce que nous avons été vendu il y a quelques jours à peine. Il faudrait deviner que le film fini, qui sortira en salles et fera ses débuts simultanément sur HBO Max, se situe quelque part au milieu des deux.

Sujets: Suicide Squad 2, Suicide Squad