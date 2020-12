La nouvelle bande-annonce de Wonder Woman 1984 sort de CCXP

Avec les premières réactions à Wonder Woman 1984 maintenant, le battage médiatique pour la suite de DC est palpable, avec un nouveau teaser pour le film sorti pendant CCXP. Bien que de nombreuses images soient familières, le court teaser présente quelques plans inédits, dont Wonder Woman volant dans les airs. Eh bien, en quelque sorte voler, c’est un peu plus comme tomber avec style. Pourtant, le teaser plein d’action devrait exciter les fans encore plus qu’ils ne le sont déjà pour la sortie imminente du film.

Que votre saison des fêtes soit pleine d’émerveillement ❄️⚔️ Voir # WonderWoman1984 en salles et exclusivement sur HBO Max le 25 décembre. pic.twitter.com/IcnounT2Jm – HBO Max (@hbomax) 6 décembre 2020

Wonder Woman 1984 trouve Gal Gadot en tant qu’icône titulaire de DC. Reprenant le super-héros amazonien dans les années 1980, la suite trouve Diana Prince vivant au plus fort de la guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique. La suite très attendue trouve Diana en conflit avec non pas un, mais deux ennemis redoutables sous la forme de Barbara Ann Minerva alias Cheetah et le mystérieux magnat des médias Maxwell Lord. Si cela ne lui suffisait pas déjà, Diana retrouvera également son ancien amoureux Steve Trevor, qui est revenu d’entre les morts dans des circonstances mystérieuses et peut-être néfastes.

Réalisé par Wonder Woman’s Patty Jenkins d’après un scénario qu’elle a écrit avec Geoff Johns et David Callaham et une histoire de Johns et Jenkins, Wonder Woman 1984 stars Gal Gadot comme Diana Prince / Wonder Woman, aux côtés de Chris Pine comme Steve Trevor, Kristen Wiig comme Barbara Ann Minerva / Cheetah, Pedro Pascal comme Maxwell Lord, Robin Wright comme Antiope et Connie Nielsen comme Hippolyta, la reine de Themyscira et la mère de Diana.

Après de longues discussions dans les coulisses, Wonder Woman 1984 devrait maintenant sortir simultanément dans les deux cinémas et sur le service de streaming HBO Max le 25 décembre. Suite à l’annonce surprenante, Gal Gadot a partagé un message vidéo dans lequel elle exhorte les gens à voir le film dans les salles de cinéma, le cas échéant. « Hé les gars, je suis tellement excitée que le film sort enfin, et pouvoir partager son beau message avec vous les gars, avec le monde, pendant ces temps de folie, cela signifie beaucoup pour moi », a-t-elle déclaré. «J’attendais de partager ce film avec vous depuis si longtemps. Je sais que les cinémas font tout ce qu’ils peuvent pour assurer votre sécurité et vous offrir une expérience cinématographique complète. Donc, si vous avez un cinéma sécurisé autour de vous, des billets sont disponibles maintenant. Alors, allez chercher vos billets, regardez ce film, regardez Wonder Woman 1984 et profitez d’une soirée cinéma spéciale. J’ai hâte d’entendre ce que vous en pensez. «

Après plusieurs retards, le public aura bientôt le plaisir de rejoindre à nouveau Diana Prince dans une autre aventure épique, avec les premières réactions à Wonder Woman 1984 suggérant que la suite vaut plus que l’attente prolongée. « Wonder Woman 1984 est fantastique! » dit Eric Eisenberg de Cinemablend. « L’histoire est excellente et a un excellent message opportun; elle contient une tonne de surprises; et un travail incroyable est fait avec Cheetah et Max Lord (Wiig et Pascal sont tous les deux stellaires). Soyez excité, car c’est la vraie affaire. «

Germain Lussier de Gizmodo a quant à lui déclaré que Wonder Woman 1984 est «plein d’espoir bien mérité», avec une autre réaction précoce disant que, même si «tout ne s’additionne pas», la «valeur d’altruisme, d’amour et de compassion du film transparaît».

Vous pouvez juger Wonder Woman 1984 pour vous-même quand il sortira en salles et HBO Max le 25 décembre. Cela nous vient de le compte Twitter officiel de HBO Max.

Sujets: Wonder Woman 2, Wonder Woman