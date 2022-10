La nouvelle bande-annonce de Wakanda Forever révèle Namor et Black Panther

in

La nouvelle bande-annonce de Black Panther : Wakanda Forever montre beaucoup de Namor et se termine par une grosse surprise que tout le monde attendait. Attention!

©IMDBNamor

Panthère noire : Wakanda pour toujours cherche à poursuivre sur la voie du succès du premier volet de la franchise qui a réussi à lever plus de 1 346 millions de dollars, devenant ainsi un véritable succès au sein du Univers cinématographique Marvel. Malheureusement, nous devons parler de la mort du protagoniste Chadwick Boseman qui a perdu la bataille contre le cancer et ne fera pas partie de la suite.

L’avance de Panthère noire : Wakanda pour toujours commence par l’adieu du roi T’Challa avec une cérémonie au cours de laquelle on peut voir son masque de Panthère noire. Cependant, la nation africaine avancée n’aura pas beaucoup de temps pour la paix car elle entrera bientôt en conflit avec les Talocan, un peuple venu des profondeurs dirigé par nom, un mutant puissant qui a de grandes capacités.

Une bande-annonce avec de nombreuses nouveautés

Pendant la bande-annonce, nous pouvons voir Namor voler vite et s’engager dans le combat ainsi que s’assurer que « Les personnes qui ont le plus souffert sont les meilleurs dirigeants ». Il semble que ce personnage sera l’antagoniste de Panthère noire : Wakanda pour toujours. M’Baku prévient que son peuple ne l’appelle pas « général ou roi » mais ils l’appellent « le serpent à plumes » et le tuer serait risquer une guerre éternelle.

Au cours d’un autre moment des progrès impressionnants partagés par merveilleLa reine Ramonda précise qu’ils « ils ont perdu leur protecteur » fourches « il est temps d’attaquer » donc nous supposons qu’à un moment donné dans Wakanda pour toujours Namor il subira une sorte de revers qui l’empêchera de défendre Talocan comme précédemment suggéré par M’Baku en soulignant à quel point ce mutant est dangereux.

Il est aussi temps de voir coeur de pierre qui utilise une technologie similaire à celle de la combinaison de combat que Tony Stark utilisait pour agir en tant que super-héros Hombre de Hierro. Il faudra voir quel poids aura cette nouvelle héroïne dans l’intrigue de Wakanda pour toujours si l’on tient compte du fait qu’elle aura sa propre série télévisée dans Disney+ ainsi que fera partie du film Guerres d’armures avec Don Cheadle.

Enfin la plus grosse surprise du trailer de Wakanda pour toujours est de voir le nouveau Panthère noire qui a un costume similaire à celui de T’Challa mais clairement c’est une femme avec une silhouette physique mince et beaucoup pointent vers shurila sœur de l’ancien protecteur de la nation africaine, en tant que nouvelle héroïne qui hérite de l’héritage que ses ancêtres ont autrefois transmis. Panthère noire : Wakanda pour toujours est dirigée par Ryan Coogler et ça s’ouvre le 10 novembre 2022.

