La nouvelle bande-annonce de ‘The Suicide Squad’ montre comment James Gunn veut faire exploser la solennité de l’univers DC

Beaucoup de choses peuvent être jetées face à ‘The Suicide Squad’, mais certainement pas qu’il s’agisse d’une proposition qui opte pour la voie confortable. Le courage de Warner en reconnaissant implicitement que le ton sombre mais avec une pointe parodique (mais pas trop, ne prenons pas le Joker au tigernut) depuis le premier ‘Suicide Squad’, cela n’a pas fonctionné.

Ce n’est pas normal il y a un film si récent et dont la grande contribution à l’univers DC, Harley Quinn joué par Margot Robbie, continue de démarrer. Mais tout indique qu’à cette occasion, la décision est d’avoir un iconoclaste professionnel -James Gunn, co-scénariste et réalisateur-, et de proposer un film qui soit officiellement une suite, mais qui fonctionne plutôt comme une refonte du ton, du esthétique et histoire du premier.

Marvel s’assoit, James Gunn président

Cette nouvelle bande-annonce continue de canaliser ce curieux mélange des fantasmes de super-héros de Gunn, tels que « Les Gardiens de la Galaxie », mais avec un ton et un style qui semblent saluer les films de guerre des années 70. Gunn a déjà déclaré que sa principale inspiration était les bandes dessinées originales du groupe au cours de cette décennie., et c’est une excellente nouvelle, car cela implique de la brutalité, un humour dépassé et une action explosive.

Avec Idris Elba et Margot Robbie clairement définis comme les deux centres (logiques) d’attentionDans la bande-annonce, nous voyons également Rick Flag (Joel Kinnaman), Amanda Waller (Viola Davis) Captain Boomerang (Jai Courtney), tous issus du premier film. Et aussi Savant (Michael Rooker), SolSoria (Alice Braga), TDK (Nathan Fillion), Blackguard (Pete Davidson), Peacemaker (John Cena), Polka-Dot Man (David Dastmalchian), Weasel (Sean Gunn) et Camila (Mikaela) Aspirateur). Un vrai film collectif qui tournera (à tuer) avec de la peinture aux couleurs indélébiles le 6 août.