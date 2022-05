La nouvelle application de Google est parfaite pour ceux qui utilisent plusieurs applications de santé et d’activité différentes

in

Health Connect nous permettra de synchroniser les données collectées par diverses applications de fitness telles que Fitbit ou Samsung Health, entre autres.

Actuellement, dans Android, nous avons une grande variété de des applications pour contrôler notre activité physique quotidienne et améliorer notre santé et voilà que le géant américain vient d’annoncer, dans le cadre de la récente Google I/O 2022, l’arrivée sur le Google Play Store de une seule application pour tous les « maîtriser ».

Cette nouvelle application, qui a été nommée Connexion santéest parfait pour tous ceux qui nous utilisons plusieurs applications de santé et d’activité différentes.

Health Connect promet de synchroniser les données de différentes applications de fitness en une seule

Après avoir collaboré au développement de Porter OS 3la nouvelle version du système d’exploitation pour smartwatches de la firme américaine, Google et Samsung ont une nouvelle fois travaillé ensemble pour créer Health Connect, une application qui nous permettra de synchroniser toutes les données collectées par diverses applications de fitness comme Fitbit ou Samsung Health, entre autres.

Ainsi, Health Connect pourra avoir accès à toutes les données des autres applications de fitness que nous avons installées sur notre terminal, tant que nous leur donnons la permission de le faire. Une fois ces données disponibles dans Health Connect, n’importe laquelle de ces applications pourra les lire et ainsi nous fournir des informations plus détaillées sur notre activité physique quotidienne.

Par exemple, si nous avons un smartphone Samsung et que nous utilisons l’application Samsung Health, mais que le bracelet d’activité que nous utilisons est de Fitbit, grâce à Health Connect, nous pouvons synchroniser les données collectées par notre bracelet avec Samsung Health.

En plus des applications des grands G, Google Fit et Fitbit, et Samsung Health, cette nouvelle application de la société Mountain View sera également compatible avec d’autres applications telles que Leap Fitness, MyFitnessPal ou Withings. Bien que tout développeur qui crée une application de fitness puisse accéder à l’API Health Connect pour créer des liens avec elle.

Dans un premier temps, Health Connect pourra collecter les informations suivantes à partir d’autres applications de fitness que nous utilisons quotidiennement :

Registre des activités comme courir ou faire du vélo

Mesures corporelles telles que le poids et le taux métabolique

informations nutritionnelles telles que la quantité d’eau que nous buvons par jour ou les données des aliments que nous consommons (calories, sucre…etc)

Données sur le sommeil, y compris la durée et le type de sommeil

Suivi du cycle menstruel et tests d’ovulation

Les données relatives à la santé telles que glycémie, température corporelle et taux d’oxygène dans le sang

De plus, toutes les données stockées dans Health Connect seront en sécurité, puisque sont cryptés sur notre propre appareil et nous-mêmes pouvons en révoquer l’accès par n’importe quelle autre application de fitness.

Connexion Santé est maintenant disponible en téléchargement sur le Play Store en accès anticipé et il est compatible avec les terminaux avec Android Pie ou versions supérieures.

Pour le moment, Aucune des applications répertoriées ci-dessus ne peut encore être associée à Health Connectmais on s’attend à ce que cela soit possible dans un court laps de temps.

