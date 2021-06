La nouvelle affiche de Loki dynamise une théorie critique sur les mystérieux gardiens du temps

Jusqu’à présent, Loki a été un mystère de science-fiction fou impliquant des agents du temps et des variantes des mêmes personnages. Au cœur du mystère se trouvent les garde-temps, que nous connaissons pour autant comme les protecteurs de la chronologie sacrée. Les agents de la TVA travaillent pour les chronométreurs pour s’assurer qu’aucune variante ne perturbe la chronologie. Cependant, dans l’épisode 3, la série a laissé entendre que les chronométreurs pourraient ne pas être ceux qu’ils prétendent être.

Les gardiens du temps surveillent chaque aspect de cette chronologie. Un nouvel épisode de Marvel Studios’ #Loki est diffusé demain sur @DisneyPlus. pic.twitter.com/l4BctJihVT – Loki (@LokiOfficial) 29 juin 2021

La nouvelle affiche dévoilée par Disney+ met en scène les trois statues des chronométreurs. Bien que cela ne révèle finalement rien, Loki n’a pas encore rencontré les chronométreurs, ni le public. Les chronométreurs n’ont pas été affichés à l’écran. Tout ce que nous avons vu d’eux jusqu’à présent, ce sont des statues et dans les séquences d’exposition animées de Miss Minutes.

L’affiche de Time Keepers elle-même peut ne rien révéler, mais le moment choisi est curieux. Normalement, Disney+ attend qu’un personnage soit révélé avant d’en présenter une affiche. Cela a été le cas pour d’autres émissions telles que Wandavision et Le Mandalorien. Par exemple, une affiche de Rosario Dawson dans le rôle d’Ahsoka Tano n’a été révélée qu’après que nous l’avons vue pour la première fois dans l’épisode 5. Même The Bad Batch a gardé beaucoup de ses personnages révélés secrets jusqu’à la fin de l’épisode avec ce personnage.

Une information clé que nous avons apprise dans l’épisode 3 est que les agents TVA sont en fait des variantes qui ont subi un lavage de cerveau par les chronométreurs en leur faisant croire qu’ils ont été créés dans un but divin. Cette information cruciale révèle que les chronométreurs pourraient mentir sur beaucoup d’autres choses ou qu’il n’y a pas de chronométreurs et que quelqu’un d’autre dirige entièrement le spectacle.

Une théorie populaire parmi les fans est que l’un des chronométreurs est en fait Kang le Conquérant. Dans les bandes dessinées, Kang est une entité voyageant dans le temps qui a de nombreuses batailles et interactions avec les chronométreurs. Son identité alternative, connue sous le nom d’Immortus, a causé de nombreux problèmes aux chronométreurs des bandes dessinées qui pourraient apparaître dans cette série. Nous savons déjà que Kang va faire ses débuts en MCU dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie. Kang sera également interprété par Jonathan Majors. Nous ne savons toujours pas qui sera le prochain Thanos de Marvel, mais Kang est l’un des méchants les plus puissants des bandes dessinées Marvel, il y a donc de fortes chances que ce soit lui.

Cependant, Kang pourrait potentiellement faire ses débuts ici, en particulier avec la prémisse de Loki être tellement lié au temps et voyager à travers lui. Dans une interview avec BBC Radio, Tom Hiddleston a taquiné que l’épisode 4 de Loki « décolle dans une nouvelle direction ». Il est possible que Hiddleston fasse allusion à un meilleur aperçu de qui sont réellement les chronométreurs.

Kang est-il un chronométreur ? Les chronométreurs sont-ils encore réels ? Qui sait, mais peut-être sera-t-on bientôt révélé qui sont ces chronométreurs et quelles sont leurs intentions. Avec seulement trois épisodes restants dans la série, nous sommes tenus d’en savoir plus sur les chronométreurs le plus tôt possible.

Sujets : Loki