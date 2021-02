La nouvelle affiche Coming 2 America réunit Eddie Murphy avec sa famille royale Zamunda

Coming 2 Amérique vient de recevoir une nouvelle affiche officielle avant ses débuts sur Amazon Prime Video le mois prochain. À l’origine, l’anticipation Venant en Amérique La suite devait sortir en salles l’année dernière, mais la première a été annulée en raison de la pandémie. Amazon a depuis acquis les droits pour un début exclusif sur Prime avec un Coming 2 Amérique la date de sortie est désormais fixée au 5 mars.

Un précédemment publié Coming 2 Amérique l’affiche teaser nous a donné un aperçu du retour du prince Akeem Joffer à New York avec Eddie Murphy reprenant le rôle iconique. La nouvelle affiche d’Amazon montre toute sa distribution d’ensemble, avec un mélange de plusieurs stars de retour de Venant en Amérique avec de nombreux nouveaux venus dans la franchise. Vous pouvez le consulter ci-dessous.

Coming 2 Amérique ramène Eddie Murphy comme Akeem Joffer, Arsenio Hall comme Semmi, Shari Headley comme Lisa, John Amos comme Cleo McDowell, Paul Bates comme Oha le serviteur royal, Louie Anderson comme Maurice, Vanessa Bell Calloway comme Imani Izzi et James Earl Jones comme roi Jaffe Joffer. Murphy et Hall reprendront également certains de leurs multiples rôles du film original, tels que le groupe de coiffeurs et le chanteur de Sexual Chocolate Randy Watson.

La nouvelle suite met également en vedette Jermaine Fowler dans le rôle du fils d’Akeem, Lavelle; Leslie Jones comme mère de Lavelle; Tracy Morgan comme l’oncle de Lavelle; KiKi Layne en tant que fille d’Akeem et Lisa, la princesse Meeka; Wesley Snipes en tant que général Izzi; Teyana Taylor comme femme de main du général Izzi; et même Rick Ross comme lui-même.

Trois décennies après les événements de Venant en Amérique, Akeem (Murphy) vient d’être couronné comme le nouveau roi du pays luxuriant et royal de Zamunda. En apprenant qu’il a un fils perdu depuis longtemps vivant toujours à New York, Akeem et sa fidèle confidente Semmi (Hall) sont repartis aux États-Unis pour trouver le jeune homme (Fowler) afin qu’il puisse être préparé comme le prince héritier. En chemin, il rencontrera des visages familiers qu’il aurait pu voir lors de la première visite d’Akeem dans le pays.

Craig Brewer, qui a déjà travaillé avec Murphy sur le film à succès Netflix Dolemite est mon nom, dirige Coming 2 Amérique en utilisant un scénario écrit par Kenya Barris, Barry W. Blaustein et David Sheffield. Justin Kanew a également contribué à l’histoire. Kevin Misher produit avec Eddie Murphy et les producteurs exécutifs sont Brian Oliver, Bradley Fischer, Valerii An, Kenya Barris, Charisse Hewitt-Webster, Michele Imperato Stabile et Andy Berman. Ruth E. Carter a fait les costumes, qui sont parfaits comme nous pouvons le voir dans l’affiche et la bande-annonce.

Coming 2 Amérique devrait sortir dans le monde entier exclusivement sur Amazon Prime Video le 5 mars 2021. Une affiche officielle a également été publiée pour le nouveau film en décembre, offrant un bien meilleur aperçu de ce à quoi s’attendre de la suite. Beaucoup de fans sont tout aussi excités de voir le retour de Sexual Chocolate que de revoir Akeem et Semmi à New York. La nouvelle affiche nous vient d’Amazon Prime.

