La nouveauté de WhatsApp qui rend les images dans les chats plus belles

De nombreuses nouvelles arrivent sur WhatsApp, notamment en ce qui concerne l’utilisation de l’application à partir de plusieurs appareils en même temps et la transition d’iOS à Android et vice versa; cependant, alors que les utilisateurs attendent les fonctionnalités à venir, les développeurs viennent d’introduire deux nouvelles fonctionnalités dans la version iOS de la plate-forme qui seront utiles dans l’utilisation quotidienne du service. Le premier est un système de aperçu des photos dans les messages plus efficace et capable d’afficher des images plus grandes; le second est le possibilité pour tous les membres d’un groupe de définir le mode message éphémère.

Des aperçus plus utiles

La première nouveauté est un appareil esthétique apparemment mineur, mais en réalité, ce sera le plus utile dans l’utilisation de l’application. À partir de la version de WhatsApp actuellement disponible sur iOS, le système pourra dessiner des cadres de discussion capables de s’adapter au rapport hauteur / largeur de toutes les photos attaché. De cette manière, le matériel multimédia envoyé avec les messages pourra prévisualiser, occuper plus d’espace et se montrer entièrement au lieu d’être coupé: celui qui recevra le message pourra se faire une idée complète de l’image jointe sans nécessairement devoir l’ouvrir dans l’application.

Quels changements pour les messages éphémères

La deuxième nouveauté vise à promouvoir l’utilisation de messages éphémères au sein des groupes – messages temporaires qui disparaissent après 7 jours de permanence dans un chat. Jusqu’à présent, les seuls qui pouvaient activer ce mode dans un groupe étaient les administrateurs; avec les nouvelles versions de WhatsApp ce commutateur il peut à la place être exploité par tous les membres discuter. Les administrateurs auront toujours le droit de reprendre le contrôle du paramètre, mais dans les groupes déjà établis et dans tous ceux qui viennent d’être créés, l’autorisation aura tout d’abord tout présent.

