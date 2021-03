La non-présentation du docteur Strange dans WandaVision demande à Benedict Cumberbatch de s’excuser auprès des fans

Maintenant que WandaVision est terminé, tous les fans qui restent sont des souvenirs de la série, et la douleur de tant d’espoirs est anéantie quant à la façon dont ils pensaient que la série allait se dérouler. L’apparition de Benedict Cumberbatch dans le rôle du docteur Strange à la fin de WandaVision, se préparant à redresser les torts causés par Wanda Maxmioff dans la ville de Westview. Dans une interview avec The Courier, Cumberbatch s’est excusé pour sa non-apparition.

« Je suis désolé de vous décevoir. Cela aurait été amusant je suppose; cela aurait conduit à l’implication de Lizzie avec [Doctor Strange in the Multiverse of Madness], mais bon sang, c’est tout à venir. Nous en sommes maintenant au milieu; nous tournons depuis avant Noël et c’est très excitant. «

Cela en dit long sur la popularité de Cumberbatch en tant que Docteur Strange qu’en dépit d’être l’une des dernières entrées dans le MCU, le personnage est déjà devenu un favori des fans qui est considéré comme le « Fixer Upper » de la franchise, prêt à intervenir à tout moment pour faire face à la menace de Dormammu, Thanos, et maintenant même Wanda.

Bien sûr, comme Benedict Cumberbatch souligne, Strange aura amplement le temps de prendre Wanda à la tâche pour ses actions à Westview lorsque les deux se réuniront pour le prochain Docteur Strange dans le multivers de la folie. Elizabeth Olsen dans le rôle de Wanda jouera un rôle de soutien dans le film, qui verra le maître des arts mystiques traverser des réalités alternatives.

In the Multiverse of Madness est particulièrement remarquable pour l’entrée du cinéaste Sam Raimi en tant que réalisateur. Raimi est considéré comme la royauté de Marvel pour son Homme araignée films mettant en vedette Tobey Maguire, et les fans ont de grands espoirs que la sensibilité d’horreur du cinéaste, qui a conduit à la Evil Dead franchise, se révélera un match parfait pour le monde à l’envers et parfois dérangeant du Sorcerer Supreme, un sentiment avec lequel Cumberbatch était tout à fait d’accord dans une interview précédente.

« Sam, incroyable. Il est tellement collaboratif. Dieu, il vient avec le bagage d’une icône. C’est une force incroyable, surtout dans ce genre. Mais il est si humble, il est si gentil, il est si reconnaissant, tu veux vraiment le servir. Et garçon, quand il est heureux, vous savez que vous avez fait quelque chose de bien. Il est si doué pour vous y amener et y arriver. Cela a été un processus très, très collaboratif, celui-ci. Nos histoires d’origine, je suppose, et évidemment les bêtes c’étaient les films des Avengers dont il fallait faire partie étaient très excitants, mais vous êtes en quelque sorte juste pour le trajet. Vous faites de votre mieux avec ce que vous avez déjà donné à faire. de, « Alors, que voulez-vous faire, et comment allons-nous résoudre ce problème? » C’est donc très créatif. Effrayant, parfois. «

Réalisé par Sam Raimi, Docteur Strange dans le multivers de la folie étoiles Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor et Xochitl Gomez. Le film arrive en salles le 25 mars 2022.

Sujets: WandaVision, Doctor Strange