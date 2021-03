La NFL fait de Maia Chaka sa première officielle féminine noire

Sept ans après avoir été l’une des deux seules femmes sélectionnées pour un programme de développement d’arbitrage de la NFL, Maia Chaka est entrée dans l’histoire.

La NFL a annoncé en exclusivité AUJOURD’HUI vendredi que Chaka est devenue la première femme noire à rejoindre les rangs des officiels au plus haut niveau du football.

« Cela ne m’a pas vraiment frappé jusqu’à maintenant », a déclaré Chaka sur AUJOURD’HUI. «Quand j’ai vu l’introduction, je me suis dit: ‘C’est vraiment réel’, parce que c’est juste quelque chose pour lequel on nous apprend toujours à travailler dur. Parfois, nous ne prenons tout simplement pas le temps de nous arrêter et de sentir le nôtre des roses.

Maia Chaka, représentée en train de travailler au match des étoiles du Senior Bowl College en janvier, est la première femme noire à devenir un officiel de la NFL. Don Juan Moore / Getty Images

« Cela fait si longtemps que je travaille à ce sujet, c’est juste un honneur de pouvoir rejoindre la Ligue nationale de football. »

Elle n’est également que la deuxième femme à devenir officielle de la NFL après Sarah Thomas, qui est entrée dans l’histoire en 2015 et a innové le mois dernier lorsqu’elle est devenue la première femme arbitre à travailler dans le Super Bowl.

Chaka a reçu l’appel qui a changé sa vie le 1er mars, lorsque le vice-président de l’évaluation et du développement des officiels de la NFL, Wayne Mackie, lui a dit qu’elle rejoignait les rangs des officiels de la NFL. Mackie, qui a été un officiel de la NFL pendant 10 saisons, a été un mentor pour elle au fil des ans, alors elle a pensé que ce n’était qu’une conversation à rattraper.

Mackie lui a dit qu’il voulait qu’elle se prépare pour une prochaine réunion, puis a ajouté: « De plus, vous avez beaucoup de travail devant vous. »

« Il dit: » Bienvenue dans la Ligue nationale de football « et je suis juste devenu fou », a déclaré Chaka. «Je lui ai demandé: ‘Hé, tu me punis, tu te moques de moi,’ parce que j’y suis depuis si longtemps, je n’avais jamais pensé que le jour viendrait. J’ai juste aimé travailler. »

Chaka s’entraîne avec la NFL depuis 2014, alors qu’elle et Thomas étaient deux des 21 arbitres choisis pour le programme de développement des officiels de la NFL après que les dépisteurs aient observé Chaka officiant des matchs de football universitaire.

Elle a travaillé dans les matchs de pré-saison de la NFL dans le cadre du programme de développement, mais elle fera maintenant partie de l’équipe pour l’action de la saison régulière. Chaka a commencé sa carrière en 2006 en jouant à des jeux au lycée, puis a gravi les échelons de l’université à Conference USA puis à la Pac-12 Conference, selon The Virginian-Pilot.

Chaka et Thomas ont également écrit un peu d’histoire en 2014 lorsqu’ils sont devenus les premières femmes officielles à participer à un jeu de bol FBS, entre Washington et BYU.

Chaka a récemment travaillé sur des jeux Pac-12 et a également travaillé en marge de l’éphémère XFL l’année dernière.

« Il faut beaucoup de patience », a-t-elle déclaré à propos de ce qui fait un bon officiel. «Et puis après avoir fait preuve de patience, vous devez être capable d’écouter, puis vous devez avoir confiance sur le terrain pour passer l’appel. Vous devez également vous assurer que vous êtes très décisif pour que quelle que soit la décision tenez-vous-en.

« Vous allez faire des erreurs. Ce n’est pas nécessairement le nombre d’erreurs que vous faites, c’est la façon dont vous vous remettez de toutes ces erreurs que vous faites. »

Chaka peut maintenant attendre avec impatience le moment de septembre où elle fait du jogging sur le terrain pour arbitrer son premier match de saison régulière dans la NFL en tant que membre d’un équipage.

En dehors du football, Chaka est une célèbre enseignante en santé et en éducation physique depuis dix ans à la Renaissance Academy de Virginia Beach, en Virginie, où elle travaille avec des jeunes à risque.

« Je veux juste qu’ils sachent si vous avez une passion pour quelque chose et si vous avez un désir pour quelque chose, ne le laissez pas vous retenir simplement parce que vous pensez que quelque chose peut vous donner une sorte de limitation », a-t-elle déclaré. « Continuez simplement à travailler dur et suivez toujours, toujours, toujours vos rêves. »