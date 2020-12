La NBA révèle un mémo de 158 pages détaillant les restrictions du COVID-19

La NBA a publié un mémo massif détaillant comment elle traitera la pandémie de COVID-19 au cours de la saison 2020-21.

La NBA a publié un mémo de 158 pages détaillant les sanctions strictes que la ligue mettra en place pour la saison 2020-2021 concernant la pandémie de coronavirus. Images VCG / Getty « Les violations de protocole qui entraînent une propagation du COVID-19 qui nécessite des ajustements au calendrier des matchs de la NBA ou qui ont un impact sur toute autre équipe peuvent soumettre l’équipe en infraction à des sanctions supplémentaires », indique le document. La nouvelle des exigences strictes survient quelques jours après que 48 tests de COVID-19 de joueurs sont revenus positifs lors des examens de réentrée en préparation de la saison à venir. La star de Timberwolves, Karl-Anthony Towns, a récemment révélé qu’il avait perdu sept membres de sa famille à cause du coronavirus: « J’ai vu beaucoup de cercueils au cours des sept derniers mois. J’ai beaucoup de gens qui ont – dans ma famille et chez ma mère. famille – j’ai obtenu le COVID. Je suis toujours à la recherche de réponses, j’essaie de trouver comment les garder en bonne santé. C’est juste une grande responsabilité pour moi de tenir ma famille bien informée et de prendre toutes les mesures nécessaires pour la maintenir en vie . « Malgré leur tentative de préparation, la ligue admet que ce serait un vœu pieux d’imaginer qu’il n’y aura pas de problèmes: «Il est probable que certains membres du personnel, joueurs et autres participants de la saison 2020-21 seront néanmoins testés positifs ou contracteront un COVID. -19. » [Via]