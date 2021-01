La NASA retarde ses projets de retour sur la Lune, la mission Artemis 2024 aura besoin d’un peu plus de temps pour son exécution

Présenté l’idée en mai 2019, la NASA a officiellement proposé de revenir sur la Lune d’ici 2024. Cependant, les choses devront être ralenties. Artemis 2024 est le nom de la mission, bien que maintenant vous devrez probablement changer pour Artemis 2025 ou 2026 depuis officiellement retardé.





Ces derniers jours, l’agence spatiale américaine a retardé son projet d’attribution de contrats pour les atterrisseurs lunaires habités. Ils vont attendre encore deux mois pour décider exactement quoi faire. Un laps de temps qui a été vu venir après différentes complications et surtout avec l’arrivée d’une nouvelle administration au gouvernement américain.

Les entreprises que la NASA a engagées pour aider au développement de la mission sont différentes. Nous avons SpaceX d’une part, Dynetics d’autre part et un consortium entre Blue Origin, Lockheed, Northrop et Draper d’autre part. La NASA se charge de proposer ces tâches à d’autres entreprises pour développer, par exemple, l’atterrisseur ou d’autres véhicules et outils nécessaires aux missions spatiales.

L’idée initiale était choisissez maintenant deux des trois entreprises possibles, leur offrant des contrats millionnaires pour développer leurs prototypes et les réaliser. Maintenant la date est déplacée au 30 avril prochain, quand on s’attend à ce que les deux sociétés qui développeront les véhicules qui ramèneront les humains sur la Lune sont finalement choisies. C’est la première fois que la NASA travaille à nouveau sur des missions habitées sur la Lune après les années 1970 et sur les missions Apollo.

La gigantesque fusée de la NASA est déjà en cours d’assemblage. D’autre part, SpaceX parie sur Starship comme système d’atterrissage sur la Lune, un navire qu’il teste déjà. Quant à Blue Origin, il développe l’atterrisseur Blue Moon. La société de Elon Musk a obtenu 135 millions de dollars de la NASA pour cela, Jeff Bezos un total de 579 millions de dollars.

Nouveau gouvernement, nouvelles dates

On a vu en partie cela venir. Déjà à l’époque, des complications sont apparues avec des estimations plus élevées du budget nécessaire. Apparemment, la NASA il s’attendait à avoir un total de 3,2 milliards de dollars du Congrès pour financer le projet. Il n’a reçu que 850 millions en décembre 2020 dernier. Il faut prendre en compte le changement de président aux Etats-Unis et par conséquent l’arrivée d’une nouvelle administration à la Maison Blanche avec des idées, des objectifs et des manières d’agir différents. Artemis 2024 est né sous l’administration Trump, maintenant il est développé sous l’administration Biden.

Selon la NASA, le retard est pour mieux étudier les propositions des entreprises. D’autre part, ils estiment que cette extension permettra aux entreprises de mieux développer et avec plus de temps leurs conceptions de systèmes d’atterrissage. Avant que cela n’arrive, les Japonais espèrent arriver avec leur propre atterrisseur.

Via | Le bord