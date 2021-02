La NASA retarde le lancement de la mission de défense contre les astéroïdes DART

La NASA a retardé le lancement de sa toute première mission de défense planétaire visant à empêcher des astéroïdes potentiellement dangereux d’entrer en collision avec la Terre.

La mission, appelée Double Asteroid Redirection Test (DART), enverra un vaisseau spatial pour tester le crash dans le système d’astéroïdes binaires proches de la Terre appelé Didymos, en 2022. La NASA a annoncé le 17 février que la fenêtre de lancement principale de cette année du 21 juillet au août. 24 n’est plus une option. Au lieu de cela, l’agence spatiale cible une fenêtre de sauvegarde qui s’ouvre le 24 novembre et se termine le 15 février 2022, selon un communiqué de la NASA.

La décision de reporter le lancement a été prise par la haute direction de la Direction des missions scientifiques de la NASA (SMD) à la suite d’une évaluation des risques du calendrier du projet DART. Retarder le lancement de la mission n’affectera pas l’arrivée du vaisseau spatial à sa cible, prévue pour octobre 2022, ont déclaré des responsables de la NASA.

La récente évaluation des risques a révélé des problèmes techniques avec deux composants majeurs du vaisseau spatial, y compris son instrument principal, la caméra de reconnaissance et astéroïde Didymos pour la navigation optique (DRACO), et ses panneaux solaires à déploiement (ROSA). L’imageur DRACO doit être renforcé pour garantir sa capacité à résister au lancement, tandis que les panneaux solaires sont retardés suite à des problèmes de chaîne d’approvisionnement causés en partie par la pandémie COVID-19.

«À la NASA, le succès et la sécurité de la mission sont de la plus haute importance, et après une évaluation minutieuse des risques, il est devenu clair que DART ne pouvait pas être lancé de manière réalisable et en toute sécurité dans la fenêtre de lancement principale», a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé de SMD. «Pour s’assurer que DART est prêt pour le succès de la mission, la NASA a demandé à l’équipe de rechercher l’opportunité de lancement le plus tôt possible pendant la fenêtre de lancement secondaire afin de laisser plus de temps pour les tests DRACO et la livraison de ROSA, et de fournir un environnement de travail sûr pendant la pandémie COVID-19. «

Le vaisseau spatial DART sera lancé sur une fusée SpaceX Falcon 9 depuis la base aérienne de Vandenberg en Californie. La NASA travaille avec SpaceX et le programme de services de lancement de l’agence pour identifier la première opportunité de lancement possible dans cette fenêtre secondaire.

DART ciblera un système d’astéroïdes binaires composé d’un plus grand astéroïde appelé Didymos, qui mesure environ 2540 pieds (775 mètres) de large, et d’un satellite astéroïde plus petit appelé Dimorphos, qui mesure 540 pieds (165 m) de diamètre. La mission testera une nouvelle technique de défense planétaire, obligeant le vaisseau spatial à percuter Dimorphos pour modifier la vitesse orbitale de l’astéroïde par un impact cinétique. En cas de succès, cette technique pourrait être utilisée pour dévier les astéroïdes qui constituent une menace pour la Terre.

« Bien que le COVID-19 n’ait pas été le seul facteur de ce retard, il a été un facteur important et déterminant pour de multiples problèmes », ont déclaré des responsables de la NASA dans le communiqué. « Tester l’équipement avant le lancement est une étape cruciale dans toutes les missions pour assurer le succès de la mission, et les équipes de projet prévoient du temps dans les calendriers de traitement pour tenir compte des retards potentiels. »

La mission DART de la NASA transportera également un petit satellite appelé Light Italian Cubesat for Imaging of Asteroid, ou LICIACube, qui a été construit par l’Agence spatiale italienne pour observer l’impact à Dimorphos et renvoyer des images de l’événement sur Terre. L’Agence spatiale européenne prévoit également une mission de suivi à Dimorphos, connue sous le nom d’Hera, qui évaluera les résultats de la mission DART et étudiera le site d’impact sur l’astéroïde. La mission Hera devrait être lancée en 2023 ou 2024 et arrivera sur l’astéroïde deux ans plus tard.

