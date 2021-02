La NASA retarde le deuxième tir d’essai du booster SLS Megarocket en raison d’un problème de valve

Le mégarocket lunaire de la NASA fait face à un autre retard de test avant le premier vol prévu du véhicule pour le Programme Artemis .

Pendant des mois, le personnel de la NASA a mené une série de tests appelés «course verte» sur le premier étage de la nouvelle fusée massive de l’agence, la Système de lancement spatial (SLS). Les tests ont lieu au Centre spatial Stennis de la NASA dans le Mississippi avant d’être expédié en Floride pour le lancement d’Artemis 1 non équipé depuis le centre spatial Kennedy de la NASA, près d’Orlando.

Dans un courte mise à jour lundi (22 février), la NASA a déclaré qu’elle « examinait les performances d’une vanne sur l’étage central » du SLS, obligeant l’agence à retarder le deuxième test du « feu chaud ». Une nouvelle date pour le feu brûlant n’a pas encore été annoncée.

Vidéo: Comment fonctionne le test du moteur SLS megarocket de la NASA

L’agence a confirmé que la vanne en question fonctionnait correctement pendant la premier test de feu chaud , menée le 16 janvier. Cette procédure terminé après seulement 67 secondes , au lieu des huit minutes prévues, ce qui a incité l’agence à planifier le deuxième test à venir pour rassembler toutes les données nécessaires pour confirmer que la fusée fonctionne comme prévu.

Ce test devait avoir lieu le 25 février. Mais lors des préparatifs de commande le week-end dernier, les ingénieurs ont constaté que l’une des huit vannes du SLS « ne fonctionnait pas correctement », selon la NASA, ce qui a provoqué le retard. Le processus de course verte a pris des retards depuis la fin de 2020, lorsque le septième test de la série, une répétition «en tenue mouillée», a également nécessité deux prises.

La NASA était face à un délai serré pour faire expédier la fusée SLS à Kennedy pour un vol sans équipage prévu autour de la lune d’ici la fin de l’année, une étape importante dans le calendrier d’atterrissage des humains sur la lune pour Artemis 3 en 2024.

Cependant, les dernières semaines ont laissé entendre que l’échéance de 2024 n’était peut-être plus un objectif ferme. Plus tôt ce mois-ci, l’administration du président Joe Biden engagé à continuer de travailler pour faire atterrir des humains sur la lune , mais la discussion ne contenait aucun libellé sur l’objectif 2024, établi par l’administration du président Donald Trump.

De plus, l’administrateur par intérim de la NASA, Steve Jurczyk – qui vient d’être nommé le mois dernier lorsque l’administration s’est retournée – a récemment déclaré à Ars Technica qu’il a estimé que la date limite n’était plus « réaliste , « étant donné que la NASA n’a pas reçu l’intégralité de sa demande de crédits Artemis dans les budgets précédents – y compris le système d’atterrissage humain (HLS). La NASA aussi a interrompu le processus de sélection pour HLS plus tôt ce mois-ci.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.