La NASA prépare un « moonikin » pour un vol spatial à bord de la première mission Artemis

La NASA a publié une photo amusante d’un mannequin d’essai vêtu d’une combinaison spatiale mis à l’épreuve dans un simulateur de lancement au Centre spatial Kennedy en Floride.

Le mannequin, que la NASA a affectueusement surnommé « moonikin », sera le premier passager à bord du nouveau vaisseau spatial Orion lors du premier sans équipage Artémis Je mission, prévu plus tard cette année. Le mannequin aidera les scientifiques à comprendre les forces réelles astronautes connaîtra lors du lancement du nouveau Space Launch System (SLS) – la fusée la plus puissante jamais construite – dans les missions suivantes.

Si l’Artemis II avec équipage est lancé comme prévu en 2023, ce sera la première mission de la NASA vers le lune depuis le Apollon 17 mission en 1972. La mission comprendra également la première femme et personne de couleur à poser le pied sur la surface lunaire. Mais avant de le faire, le nouvel atterrisseur Orion et les fusées SLS qu’ils utiliseront pour s’y rendre doivent être soumis à des tests rigoureux pour s’assurer qu’ils sont sans danger pour les astronautes humains.

Sur la nouvelle photo, le « moonikin » est assis sur le siège de l’atterrisseur Orion alors que les ingénieurs testent son système d’amortissement d’énergie, le Crew Impact Attenuation System, lors de tests vibratoires.

Lors du lancement réel d’Artemis I, le mannequin sera assis dans le fauteuil du commandant du module Orion et portera une combinaison Orion Crew Survival System de première génération – la combinaison spatiale que les astronautes porteront pendant le lancement, l’entrée et d’autres phases dynamiques de leurs missions. Il sera également équipé de capteurs pour mesurer l’accélération, les vibrations et le rayonnement, selon la Nasa .

Artemis I portera également deux modèles de torses humains, appelés fantômes, fabriqués à partir de matériaux imitant les os, les tissus mous et les organes humains.

La NASA organise actuellement une concours en ligne dans lequel les membres du public peuvent aider à nommer le modèle astronaute en votant pour leurs noms préférés dans un système de parenthèses. Les huit noms potentiels sont Ace, Wargo, Delos, Duhart, Campos, Shackleton, Montgomery et Rigel.

