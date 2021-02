La NASA nomme un conseiller climatique pour donner la priorité aux sciences de la Terre dans l’administration de Biden

Lutter contre la crise climatique est l’une des principales priorités du président Joe Biden, et NASA a créé un nouveau rôle correspondant.

Le conseiller principal en matière de climat relèvera directement de l’administrateur de la NASA et travaillera avec une gamme de départements de l’agence qui touchent au climat. Gavin Schmidt , qui a dirigé le Goddard Institute for Space Studies de la NASA à New York pendant 14 ans, servira de conseiller climatique principal par intérim jusqu’à ce que le poste soit définitivement occupé.

« Il est impliqué dans la recherche et la modélisation du changement climatique depuis de nombreuses années, je pense qu’il fera un excellent travail », a déclaré Steve Jurczyk, administrateur par intérim de la NASA à 45secondes.fr.

Questions-réponses avec Gavin Schmidt: La Terre est plus chaude que jamais – Que se passe-t-il ensuite?

Quant à pourvoir le poste à plus long terme, il faudra attendre que l’administration Biden nomme et que le Sénat confirme un nouvel administrateur de la NASA , il a dit.

« Notre plan est d’espérer dans un avenir pas trop lointain avoir un administrateur de la NASA nommé et confirmé et obtenir cette personne à bord et ensuite voir comment ils aimeraient occuper ce poste », a déclaré Jurczyk.

La NASA est l’un des principaux fournisseurs d’observations du gouvernement fédéral sur notre planète, son atmosphère et son climat. L’agence exploite près de deux douzaines Satellites d’observation de la Terre et plusieurs instruments attachés à la Station spatiale internationale dédiés à l’étude de la Terre, selon la NASA ; plus d’une douzaine de missions supplémentaires sont en cours de conception. Ces projets étudient tout, des températures océaniques et de la couverture de glace à la composition atmosphérique et à la végétation.

Mais le conseiller principal en matière de climat ne se limitera pas à ces missions, a déclaré Jurczyk. Le poste est également destiné à travailler avec, par exemple, la NASA division aéronautique utiliser le carburant plus efficacement ou avec d’autres agences pour développer des technologies énergétiques à utiliser dans l’espace et sur Terre.

En plus de travailler au sein de la NASA proprement dite, le conseiller principal en matière de climat collaborera également avec d’autres bureaux de la branche exécutive, en particulier le Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche et le Bureau de la gestion et du budget, selon une déclaration de la NASA sur la position.

Envoyez un courriel à Meghan Bartels à [email protected] ou suivez-la sur Twitter @meghanbartels. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.