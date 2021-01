La NASA lancera bientôt la fusée la plus puissante jamais construite

La NASA prévoit d’allumer la fusée la plus puissante jamais construite le 17 janvier. selon un communiqué de l’agence .

Ce sera le premier tir du Space Launch System (SLS), la fusée tant attendue (et retardée) que la NASA prévoit d’utiliser pour les vols spatiaux humains non commerciaux. C’est la pièce maîtresse du programme Artemis de la NASA, une mission avec équipage pour atterrir, dans le langage que la NASA utilise fréquemment, «la première femme et le prochain homme» sur la lune.

Cependant, lors de ce premier allumage, seuls les moteurs à carburant liquide au cœur de la fusée seront testés, sans les boosters à carburant solide qui permettront un jour de porter le SLS en orbite.

Lorsque le noyau SLS se déclenchera, il deviendra la fusée la plus puissante jamais allumée sur Terre.

À 322 pieds de haut (98 mètres), le SLS a une tête plus courte que les fusées Saturn V de 363 pieds (110 m) qui ont transporté les astronautes sur la lune dans les années 1960 et 1970. Mais cette fusée est nettement plus puissante, produisant 15% de poussée en plus lors du décollage et de l’ascension.

La puissance brute ne se traduit pas parfaitement par la masse que la fusée peut transporter dans l’espace.

Une fois terminé, si tout va bien, le SLS aura la capacité de transporter plus de 27 tonnes (24000 kilogrammes) sur la Lune – bien plus que les 24 tonnes (22000 kg) que la navette spatiale a transportés en orbite terrestre basse, bien que techniquement. moins que le Saturne V porté sur la lune. (Cependant, selon le site sœur de 45Secondes.fr 45secondes.fr , moins de capacité de charge du SLS sera gaspillée sur les différents étages de la fusée et le carburant, faisant du SLS un meilleur transporteur de fret.)

Le test clôturera un programme de test en huit parties que la NASA a surnommé le SLS «course verte».

La NASA a publié cette «liste de contrôle» de huit tests à exécuter sur l’étage central Artemis, commençant par «appliquer les forces simulant le lancement à l’étage central suspendu non alimenté» et se terminant par le tir d’essai du 17 janvier. Sept des huit éléments de la liste sont maintenant terminés. (Crédit d’image: NASA)

La septième partie, achevée avec succès le 20 décembre 2020, a montré que la fusée pouvait être chargée avec 700000 gallons (265000 litres) de carburant liquide surfondu, puis retirer ce carburant sans incident.

Le feu chaud aura lieu au centre spatial Stennis de la NASA, près de Bay St. Louis, Mississippi.

«Lors de notre test de répétition générale humide, le test Green Run, la scène principale, le contrôleur de scène et le logiciel Green Run ont tous fonctionné parfaitement, et il n’y a eu aucune fuite lorsque les réservoirs ont été complètement chargés et remplis pendant environ deux heures,» Julie Bassler, SLS Le responsable des étapes au Marshall Space Flight Center de la NASA à Huntsville, en Alabama, a déclaré dans le communiqué. « Les données de tous les tests à ce jour nous ont donné la confiance nécessaire pour continuer avec le feu brûlant. »

Le test sera probablement diffusé sur la chaîne YouTube de la NASA.

