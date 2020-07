La NASA lance aujoud’hui son rover Perseverance pour Mars, toutes les infos ici !

La NASA lance jeudi son rover Perseverance Mars, d’une valeur de 2,4 milliards de dollars. Ce robot à propulsion nucléaire testera les technologies dont les astronautes ont besoin sur la planète rouge.

Le rover à propulsion nucléaire parcourra le cratère Jezero de Mars, où est exposée une des plus anciennes roches de la planète. Il pourrait y trouver des signes de vie ancienne.

La NASA est sur le point d’envoyer son prochain rover sur Mars : un robot à propulsion nucléaire appelé Persévérance.

Persévérance devrait enregistrer la première vidéo et le premier son de haute qualité de Mars, forer des échantillons de roche qui pourraient contenir des signes de vie extraterrestre, et déployer le premier hélicoptère interplanétaire.

Voici comment fonctionne le tout nouveau rover martien de la NASA.

La NASA se prépare à lancer son prochain rover pour Mars : un robot de la taille d’un SUV, à propulsion nucléaire, doté d’un équipement de pointe.

Persévérance, le cinquième rover que les États-Unis ont envoyé sur Mars, est prêt à accomplir des tâches dont les robots précédents ne pouvaient que rêver. Ce véhicule de 2,4 milliards de dollars est conçu pour collecter des images vidéo et audio sans précédent, forer des échantillons de roche et de sol martiens pour un retour ultérieur sur Terre, rechercher les restes chimiques de la vie microbienne antique et tester les technologies dont les futurs astronautes auront besoin sur la planète rouge.

Le lancement du rover est prévu à 7h50 (heure de l’Est) le 30 juillet, au sommet d’une fusée Atlas V.

Son voyage de sept mois et de 505 millions de kilomètres vers Mars devrait se terminer dans le cratère Jezero, l’un des plus grands cratères d’impact sur Mars. Un jetpack géant est construit pour faire descendre Persévérance sur le site, où se trouve une des plus anciennes roches de la planète.

Voici comment la mission va se dérouler.

Des échantillons de roche martienne pourraient contenir des traces de vie extraterrestre

La mission de Persévérance l’appelle à exploiter la roche ancienne du cratère de Jezero pour y trouver des signatures chimiques d’anciennes formes de vie extraterrestres. Les roches qui se sont formées dans l’eau, par exemple, pourraient avoir préservé les restes de produits chimiques que seule la vie peut créer. De telles roches peuvent être abondantes dans les couches exposées du cratère Jezero.

Un bras spécial du robot est conçu pour forer des carottes dans ces roches et les cacher à la surface de la planète.

Une illustration montre comment le rover Perseverance va stocker des échantillons de roches et de sol dans des tubes scellés à la surface de Mars pour les futures missions de récupération.

NASA/JPL-Caltech

“Les échantillons de Mars ont le potentiel de changer profondément notre compréhension de l’origine, de l’évolution et de la distribution de la vie sur Terre et ailleurs dans le système solaire”, a déclaré Lori Glaze, directrice de la division des sciences planétaires de la NASA, lors d’un briefing le 17 juillet.

La NASA prévoit de lancer un autre rover pour récupérer ces échantillons en 2026. Le rover collecterait les tubes et les transporterait jusqu’à une fusée, qui les lancerait ensuite sur l’orbite de Mars. Là, un vaisseau spatial en orbite autour de la planète attraperait les échantillons et les ramènerait sur Terre.

“Si ça semble compliqué, ça l’est”, a dit M. Glaze.

Mais ce rover a aussi des objectifs plus immédiats et plus simples.

Le premier hélicoptère interplanétaire va tomber du ventre du rover

Environ deux mois après son atterrissage, Persévérance est prêt à lâcher un petit hélicoptère de son ventre.

La NASA a programmé l’hélicoptère, baptisé Ingenuity, pour faire la démonstration du premier vol motorisé jamais effectué sur une autre planète.

En cas de succès, quatre pales en fibre de carbone tourneront huit fois plus vite qu’un hélicoptère standard sur Terre, faisant décoller Ingenuity du sol et le transportant à travers la fine atmosphère martienne.

L’ingéniosité ne pèse que 4 livres, puisque l’air martien ne représente que 1% de la densité de l’atmosphère terrestre.

Persévérance permettra de diffuser la vidéo haute définition d’un atterrissage sur Mars

Les ingénieurs installent l’instrument SuperCam sur le rover Perseverance au Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, en Californie, le 25 juin 2019.

NASA/JPL-Caltech

Pour la première fois, la NASA prévoit de filmer en haute définition l’atterrissage complet d’un rover sur Mars.

“Ces caméras filmeront en haute définition l’entrée, la descente et l’atterrissage du vaisseau spatial. Nous devrions donc pouvoir regarder ce gros parachute se gonfler de manière supersonique, nous devrions pouvoir regarder le rover se déployer et atterrir à la surface”, a déclaré Matt Wallace, le chef de projet adjoint de Persévérance, lors du briefing. “Cela va être très excitant. C’est la première fois que nous avons pu voir un vaisseau spatial se poser sur une autre planète.”

Les caméras 3D du rover peuvent également prendre des photos haute définition et des vidéos à grande vitesse lorsqu’il se déplace sur la surface martienne. Deux caméras sur le mât sont programmées pour identifier les roches et le sol afin que les autres instruments du rover puissent les étudier ou les collecter et les ranger. Les caméras devraient également aider les scientifiques à observer les détails dans la roche et les sédiments martiens.

La persévérance portera aussi des microphones. Si les appareils fonctionnent, ils permettront à la NASA d’enregistrer les premiers sons authentiques de Mars, y compris les rafales de vent, les roues du rover roulant sur le sol et les roches, les bruits de forage, et plus encore.

Les précédentes missions sur Mars ont également apporté des microphones, mais comme Nancy Atkinson l’a écrit pour la Planetary Society, ceux-ci ont été une “énorme déception” – soit ils ont échoué, soit ils ne se sont jamais activés.

Persévérance permettra de tester des technologies pour maintenir les astronautes en vie jusqu’à Mars

La NASA a pour objectif ultime d’envoyer des astronautes sur Mars et d’y établir une colonie. (Elon Musk, qui développe un vaisseau spatial qui pourrait transporter des personnes sur la planète rouge, espère y mettre des bottes en 2024).

Mais la NASA doit d’abord trouver comment répondre aux besoins des futurs habitants de Mars : oxygène, nourriture, eau et carburant.

Persévérance aidera l’agence à tester certaines options. L’un des projets du rover, appelé MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment), tentera de convertir le dioxyde de carbone martien en oxygène que les futurs astronautes pourraient respirer.

Des travailleurs installent l’expérience d’utilisation des ressources en oxygène sur Mars (MOXIE) dans le châssis du rover Perseverance Mars au Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, en Californie, le 20 mars 2019.

NASA/JPL-Caltech

Environ 95 % de l’atmosphère de la planète rouge est composée de CO2, donc la conversion de ce gaz en oxygène serait une grande victoire pour les futures colonies martiennes. L’oxygène en abondance aiderait également les astronautes à produire un nouveau carburant pour fusée pour le voyage de retour.

Cinq petits morceaux de matériel de combinaison spatiale, dont un morceau de visière de casque, voyageront également vers Mars à bord du rover. L’un des instruments du robot suivra la réaction des matériaux à l’environnement martien, afin d’informer les futurs concepteurs de combinaisons spatiales martiennes.

Le rover collectera également des données qui pourraient aider les scientifiques à mieux prédire le temps qu’il fera sur Mars, une capacité qui sera cruciale pour la survie sur la dure surface de la planète.