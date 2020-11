La NASA exhorte la prudence COVID pour les spectateurs du lancement de l’astronaute SpaceX Crew-1

SpaceX se prépare pour son premier lancement opérationnel d’astronautes depuis la Floride ce week-end, et la NASA demande à nouveau aux spectateurs de prendre des précautions de sécurité supplémentaires pour empêcher la propagation du COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Quatre astronautes doivent se lancer sur la Station spatiale internationale samedi 14 novembre sur une fusée SpaceX Falcon 9, qui doit décoller du centre spatial Kennedy de la NASA à 19 h 49 HNE (00 h 49 GMT le 15 novembre). Baptisé Crew-1, il s’agira de la première mission opérationnelle du vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX et du deuxième Dragon à être lancé avec des astronautes à bord, à la suite du vol d’essai Demo-2, qui a lancé deux vaisseaux spatiaux vers la station spatiale en mai et est revenu sur Terre. en août.

Avant la mission Demo-2, qui a été lancée environ deux mois après que la pandémie du nouveau coronavirus ait fermé le pays et une grande partie du monde, l’administrateur de la NASA Jim Bridenstine a dit aux fans de l’espace de ne pas se rendre au Kennedy Space Center pour regarder le lancement, et plutôt regarder la diffusion Web en direct de chez vous pour éviter la propagation du COVID-19. Mais les foules sont apparues de toute façon; environ 150 000 personnes se sont rassemblées sur la côte spatiale de Floride pour assister au lancement de Demo-2, qui a été le premier lancement d’astronautes en orbite à partir du sol américain en près d’une décennie.

Photos: Les foules du jour du lancement se rassemblent avant l’historique #spacexlaunch (📸 par @ShorttTimothy de Max Brewer Bridge à #Titusville) https://t.co/JzRaKtqIYB #LaunchAmerica #nasa #SpaceXCrewDragon #spacex #spacecoast #brevard pic.twitter.com / raH3JoTSyf27 mai 2020

« Je pense que nous nous attendons à une forte participation », a déclaré Kathy Lueders, chef des vols spatiaux habités de la NASA, lors d’une conférence de presse avec des journalistes mardi 10 novembre, faisant référence à la taille de la foule lors du lancement de Crew-1 ce week-end. Sans dire explicitement aux spectateurs de rester chez eux, comme Bridenstine l’a fait pour Demo-2, Lueders a exhorté le public à prendre des précautions pour freiner la propagation du virus, comme porter un masque et pratiquer la distanciation sociale.

« Nous voulons que les gens fêtent avec nous. C’est une grande fête », a déclaré Lueders, ajoutant que « nous serions vraiment tristes si c’était un événement à grande diffusion … ce ne serait pas bon pour nous. »

Les quatre astronautes de la mission Crew-1 de la NASA et de SpaceX à la Station spatiale internationale posent pour un portrait lors d’une répétition de lancement au Pad 39A du Kennedy Space Center de la NASA à Cap Canaveral, en Floride, le 12 novembre 2020. Ils sont (de gauche) : L’astronaute de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale Soichi Noguchi et les astronautes de la NASA Mike Hopkins, Shannon Walker et Victor Glover. (Crédit d’image: Soichi Noguci / JAXA / NASA)

La pandémie de COVID-19 en Floride n’a pas ralenti depuis le lancement de Demo-2 le 30 mai. L’État signale actuellement une moyenne de sept jours de plus de 5000 nouveaux cas par jour, soit près de sept fois plus qu’en mai. 30, alors que la moyenne était de 757 nouveaux cas par jour, selon le New York Times.

Les responsables des urgences en Floride prévoient que jusqu’à 250 000 spectateurs se rendront sur la Space Coast pour assister au lancement samedi, a rapporté Florida Today. Pendant ce temps, 250 000 habitants supplémentaires pourraient se rendre à l’extérieur pour le regarder, a déclaré à Florida Today, le directeur des communications du comté de Brevard, Don Walker.

Lueders a déclaré que la NASA « fait attention sur place sur la façon dont nous permettons aux gens de venir et fait attention à la séparation et au nombre de personnes qui viennent sur place » au Kennedy Space Center. Mais même ceux qui regardent le lancement en dehors du centre, comme sur la plage, devraient suivre les mêmes directives pour arrêter la propagation du COVID-19.

« Tout comme nous prenons soin de nos membres d’équipage, nous voulons que vous preniez soin de vous et portez vos masques et, vous savez, trouvez comment vous faire vos six pieds [of distance] sur la plage, et venez profiter de ce que je suis sûr que ce sera un lancement spectaculaire. «

