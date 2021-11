La NASA et l’USGS ont publié les premières photos de la Terre capturées par le satellite Landsat 9

09 novembre 2021 13:31:59 IST

Le Landsat 9, lancé le 27 septembre dernier, a collecté ses premières images de la planète Terre. Les images publiées par la mission conjointe entre le United States Geological Survey (USGS) et la National Aeronautics and Space Administration (NASA) ont donné un aperçu de la façon dont Landsat 9 aidera les gens à comprendre les effets du changement climatique et à gérer les ressources vitales.

Les photographies publiées par Landsat 9 montrent des aperçus du pays Navajo en Arizona, de l’enclave de Floride, de la ville de Détroit avec ses environs ainsi que des rivages et des îles côtières de l’Australie du Nord et des paysages de l’Himalaya. Les données de ces images aideront à gérer l’irrigation et à surveiller la santé des cultures. Les images, qui ont été recueillies le 31 octobre, sont à la disposition du public.

Le Landsat 9 dispose de deux instruments d’imagerie terrestre, avec un instrument, l’Operational Land Imager 2 (OLI-2), captant la lumière visible, infrarouge à ondes courtes et proche infrarouge dans neuf longueurs d’onde différentes. L’autre instrument, connu sous le nom de capteur infrarouge thermique 2 (TIRS-2), se concentre sur la détection du rayonnement thermique, ce qui permet aux chercheurs de suivre la température de surface.

Le satellite peut également détecter des différences plus subtiles et transmettre des données avec une résolution radiométrique plus élevée aux chercheurs. Le Landsat peut percevoir des différences entre plus de 16 000 nuances d’une longueur d’onde donnée, selon la NASA.

L’équipe Landsat 9 de la NASA mène une période de vérification de 100 jours qui comprend l’étalonnage des instruments du satellite et le test de ses systèmes et sous-systèmes avant de remettre la mission à l’USGS en janvier de l’année prochaine.

Le satellite, ainsi que son prédécesseur Landsat 8, collectera environ 1 500 images par jour de la surface de la Terre et couvrira le globe tous les huit jours. Le Landsat a été lancé en 2013 et reste en orbite à ce jour.

Bill Nelson, administrateur de la NASA, a déclaré que le programme Landsat 9 a le pouvoir de « sauver des vies ». Il a ajouté que l’agence continuera à travailler avec l’USGS pour « renforcer et améliorer l’accessibilité aux données Landsat » à la fois en Amérique et dans le monde pour aider les gens à mieux comprendre les effets du changement climatique et à gérer nos ressources naturelles plus efficacement.

Le programme Landsat a une histoire sans précédent d’environ 50 ans dans la collecte de données sur la Terre depuis l’espace. Le premier satellite Landsat a été lancé en 1972. Landsat 6 ayant été perdu en raison d’un échec de lancement, Landsat 9 est en fait le huitième satellite du programme à atteindre l’orbite.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂