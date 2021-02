La NASA et Boeing tenteront un deuxième test au feu chaud du mégarocket SLS le 25 février

La NASA et Boeing sont prêts à éclairer la scène centrale du massif Système de lancement spatial (SLS) lors d’un deuxième essai au feu chaud, actuellement prévu pour jeudi 25 février.

Le test critique du moteur est le dernier volet d’un test de fonctionnement vert en huit parties, d’une durée d’un an, destiné à garantir que l’énorme fusée fonctionnera correctement lors de son premier lancement, ce qui enverra le Mission Artémis 1 autour de la lune. Une première tentative de test de feu chaud, survenu le 16 janvier , a pris fin tôt lorsque les moteurs se sont arrêtés après avoir tiré pendant environ 67 secondes. Le test visait un feu de huit minutes pour simuler le travail que la fusée fera lors du lancement.

«Notre course verte de base est le test le plus complet que nous entreprenons pour nous assurer que SLS peut lancer en toute sécurité les missions Artemis sur la lune», John Honeycutt, responsable du programme SLS au Marshall Space Flight Center (MSFC) de la NASA en Alabama , a déclaré lors d’une conférence de presse virtuelle aujourd’hui (19 février). « C’est une opportunité générationnelle d’en apprendre le plus possible sur la fusée pendant que nous l’avons dans cette configuration de test, avant de prendre le vol. »

Vidéo: Comment fonctionne le test du moteur SLS megarocket de la NASA

La deuxième tentative de course verte commencera tôt le matin du 25 février à la NASA Centre spatial Stennis dans le Mississippi, le personnel de test décidant s’il faut alimenter l’étage de la fusée à 7 h HNE (12 h 00 GMT). Le feu chaud lui-même est actuellement prévu pour 17 h HNE (23 h 00 GMT), mais les responsables des tests ont déclaré que cela pourrait être déplacé environ une heure plus tôt compte tenu de l’expérience de l’équipe sur la première piste verte.

Bien que l’équipe de la course verte vise un incendie de huit minutes, il y a une chance que les moteurs ne brûlent pas aussi longtemps, a souligné le personnel de test lors de la conférence de presse. Le test doit durer un peu plus de quatre minutes pour produire les données dont l’équipe a besoin pour atteindre les objectifs restants du programme de vérification du véhicule, a déclaré Julie Bassler, responsable des étapes SLS chez MSFC, lors de la conférence de presse.

À partir de là, il s’agit de voir comment les choses se passent. Courir pendant les huit minutes complètes pour brûler tout le carburant est plus sûr pour l’équipe au sol, a déclaré Bassler, mais le test est très stressant et l’équipe le raccourcira si le feu chaud a produit suffisamment de données et semble menacer la scène principale. lui-même.

« Nous voulons à nouveau passer le décompte, nous voulons reprendre le contact, puis rouler aussi longtemps que possible, mais tout en protégeant le véhicule », a déclaré John Shannon, vice-président et responsable du programme SLS chez Boeing. Avant le Test du 16 janvier , Shannon a déclaré que l’équipe avait espéré une durée d’au moins 250 secondes pour le feu brûlant.

Le test à venir intervient alors que le Mississippi et une grande partie du Sud font le point après qu’une grave tempête hivernale au cours du week-end a laissé la région confrontée à des tuyaux gelés et à des pannes de courant. « L’équipe a fait un travail vraiment formidable et très inventif pour trouver comment mettre en place des environnements autour des zones où ils travaillent pour maintenir les températures dont nous avons besoin », a déclaré Bassler. « Nous avons déjà en place un très bon système qui nous aide là-bas. »

Le pire semble être passé et à travers le feu brûlant lui-même, les conditions semblent s’améliorer, a déclaré Ryan McKibben, chef des essais de course verte à Stennis.

«J’aurais aimé que nous prenions une photo cependant, il y avait des glaçons venant de certains des moteurs de fusée », at-il ajouté.« Ce soir devrait être la dernière nuit où nous avons des températures glaciales et après cela, nous envisageons en fait un temps assez beau à venir, frapper du bois, pour la semaine prochaine.

Les tests de course verte indiquent les difficultés auxquelles la NASA a dû faire face pour faire décoller le SLS en sur-budget et en retard. Les dirigeants de la NASA ont envisagé d’accélérer le premier lancement du véhicule, mais décidé en juillet 2019 pour effectuer les tests de fonctionnement vert par mesure de sécurité. À l’époque, le fait de sauter les tests a peut-être permis au véhicule de respecter sa date de vol alors prévue, à la mi-2020.

Au lieu de cela, en janvier 2020, le premier étage principal SLS s’est dirigé vers Stennis pour les tests verts, visant une nouvelle date de lancement mi-2021. Mais alors que les ingénieurs se préparaient pour le premier test, appliquant des forces de type lancement à la phase centrale suspendue, la pandémie de coronavirus a commencé à s’accélérer à travers le pays. Le virus COVID-19 était dans le quartier de Stennis à la mi-mars et la NASA arrêter l’accès sur site pour tous sauf les travaux les plus critiques du 20 mars.

À l’été, les tests étaient de retour avec les précautions COVID-19 en place, et en août, l’équipe avait terminé les quatre premiers éléments de la course verte. Pendant ce temps, Stennis relevait un nouveau défi alors qu’une saison des ouragans bien remplie a frappé la côte du Mississippi, avec six tempêtes tropicales différentes interférer avec le travail sur place.

Puis, le septième test, un « répétition générale humide « simuler le compte à rebours avant le lancement a fini par nécessiter deux prises, poussant le test du feu chaud jusqu’en janvier. Après avoir évalué les données du test du 16 janvier, les responsables de la NASA ont également décidé de refaire ce test afin d’obtenir des données plus complètes sur les performances. de l’étape principale.

Si le test de la semaine prochaine est satisfaisant, le personnel de Stennis aura 30 jours pour nettoyer la partie de la fusée et la préparer pour le voyage à Centre spatial Kennedy (KSC) en Floride par barge. Pendant ce temps, le reste des composants de la mission Artemis 1 sont déjà au KSC, avec l’intégration en cours. Une fois la phase de base arrivée, ce travail débouchera sur quelques tests avant le lancement.

Le lancement lui-même pourrait avoir lieu dès octobre, bien que ce soit peu probable, a déclaré Tom Whitmeyer, administrateur associé adjoint de la NASA pour le développement des systèmes d’exploration, lors de la conférence de presse. « Nous verrons comment nous allons faire face à cette date d’octobre. Nous pensons certainement que nous avons une opportunité de voler cette année », a-t-il déclaré. « Nous comprenons que ce sont des opérations pour la première fois et que les conditions météorologiques peuvent également être un facteur. »

Une fois que le feu chaud est complet et le plein Artémis 1 rig est en Floride, la NASA continuera à proposer des mises à jour sur la date de lancement ciblée, a-t-il promis.

« Je veux être parfaitement clair, nous verrons une date plus tardive, et il est vraiment difficile de prédire exactement quelle sera la date. » Dit Whitmeyer. « Nous faisons toujours un pas à la fois. »

