La NASA commence à préparer le lancement de sa mission Lucy en octobre : voici tout ce que vous devez savoir

La NASA commence les préparatifs pour lancer une nouvelle mission vers les étoiles… ou vers les astéroïdes, pour être exact.

La mission – nommée Lucy – explorera pour la première fois des astéroïdes troyens qui partagent une orbite avec la planète Jupiter et sont des vestiges de notre système solaire primitif. Ces petits astéroïdes forment deux « essaims » d’astéroïdes, certains à l’avant et d’autres derrière Jupiter pendant qu’il orbite autour du Soleil. Ces orbites sont regroupées autour des lieux de Lagrange, qui sont des points stables d’équilibre gravitationnel.

« Les astéroïdes troyens sont des vestiges des premiers jours de notre système solaire, en fait les fossiles de la formation des planètes », a déclaré le scientifique Hal Levison.

Actuellement, le vaisseau spatial se trouve dans une salle blanche du Kennedy Space Center (KSC) de la NASA en Floride, après son arrivée le vendredi 30 juillet. Le vaisseau spatial sera préparé, testé et alimenté avant son lancement.

Sept ans de fabrication, ce vaisseau spatial sera lancé depuis la station spatiale de Cap Canaveral. Il a une période de lancement de 23 jours qui commence à partir du 16 octobre.

Le vaisseau spatial a été conçu et construit par Lockheed Martin Space dans ses installations de Littleton, Colorado.

« Il faut beaucoup de coordination et une planification minutieuse pour amener ce vaisseau spatial sur son site de lancement, et je suis très fier de l’équipe qui a travaillé si inlassablement pendant une pandémie mondiale pour nous amener à ce moment », a déclaré Rich Lipe, programme Lucy directeur chez Lockheed Martin.

À propos de la mission

Lucy est la 13e mission du programme Discovery de la NASA. Ce programme a débuté en 1992 et donne aux scientifiques et ingénieurs de la NASA la possibilité de former des équipes et de développer des missions de recherche planétaire intéressantes. Ils visent tous à élargir notre compréhension du système solaire.

Psyche est une autre mission astéroïde, faisant partie du programme Discovery, sur laquelle travaille la NASA. Un vaisseau spatial se rendra à 16 Psyche, un astéroïde géant riche en métaux.

La mission tire son nom du fossile de singe vieux de 3,2 millions d’années découvert en 1974, en Éthiopie. C’était le premier squelette d’Australopithecus afarensis jamais trouvé, bien que seulement environ 40 pour cent du squelette soit complet. Lucy était un hominidé et ses os montrent qu’elle était une locomotion bipède, ou qu’elle avait la capacité de marcher debout.

Le vaisseau spatial Lucy ne fera pas plus de 14 mètres de long. Il possède d’énormes panneaux solaires qui alimenteront le vaisseau spatial lors de son vol vers l’orbite de Jupiter. Chaque panneau mesure plus de sept mètres de diamètre. Le corps du vaisseau spatial, beaucoup plus petit, abritera tout l’équipement, ainsi que l’antenne haute résistance de deux mètres nécessaire à la communication avec la Terre.

Le vaisseau spatial a une durée de vie de 12 ans et pendant ce temps, il se rendra sur huit astéroïdes différents – un astéroïde Main Belt et sept chevaux de Troie.

Les objectifs scientifiques de la mission sont les suivants :

Géologie de surface – Lucy cartographiera l’albédo, la forme, les distributions spatiales et de fréquence de taille des cratères, déterminera la nature de la structure et de la stratification de la croûte, et déterminera les âges relatifs des unités de surface.

Couleur et composition de la surface – Lucy cartographiera la couleur, la composition et les propriétés du régolithe de la surface de l’astéroïde troyen et déterminera la répartition des minéraux, des glaces et des espèces organiques.

Intérieurs et propriétés en vrac – Lucy déterminera les masses et les densités et étudiera la composition du sous-sol via l’excavation par des cratères, des fractures, des couvertures d’éjectas et des couches exposées.

Satellites et anneaux – Lucy recherchera les anneaux et les satellites des astéroïdes troyens.

À propos des astéroïdes troyens

Ces astéroïdes forment deux groupes distincts et existent à la fois devant et derrière Jupiter. Ils sont divisés en trois groupes – types C, P et D.

Selon la NASA, les astéroïdes troyens de type P et D sont similaires à ceux trouvés dans la ceinture de Kuiper. Les types C se trouvent principalement dans les parties externes de la ceinture principale d’astéroïdes, entre Mars et Jupiter.

Ces astéroïdes ont une abondance de composés de carbone sombre et sont probablement riches en eau et autres substances volatiles.

Cette mission nous donnera notre première vue des astéroïdes troyens que l’on pense être des « capsules temporelles » depuis la naissance de notre système solaire, il y a environ quatre milliards d’années. Ils sont censés être des «restes de la matière primordiale qui a formé les planètes extérieures».

À propos des instruments de Lucy

Lucy dispose de quatre instruments qui lui permettront de faire de la télédétection. Ils sont:

L’Ralph est l’imageur couleur visible de Lucy et un spectromètre d’imagerie infrarouge.

LEISA nous permettra de rechercher les raies d’absorption qui servent d’empreintes pour différents silicates, glaces et matières organiques qui seront probablement à la surface des astéroïdes troyens. MVIC prendra des images couleur des cibles d’astéroïdes de Troie et aidera à déterminer leur niveau d’activité.

L’LORRI, le Long Range Reconnaissance Imager est l’imageur visible à haute résolution spatiale. Cette caméra fournira les images les plus détaillées de la surface des chevaux de Troie.

L’TES est le spectromètre d’émission thermique. Ce spectromètre infrarouge permettra à l’équipe Lucy d’en apprendre beaucoup plus sur les propriétés des chevaux de Troie comme leur inertie thermique, la capacité des corps à retenir la chaleur, ce qui nous renseigne sur la composition et la structure du matériau à la surface des astéroïdes.

L’antenne à gain élevé de Lucy pour déterminer les masses des cibles en utilisant le décalage Doppler du signal radio. Il utilisera sa caméra de suivi terminal (T2CAM) pour prendre des images grand champ des astéroïdes afin de mieux contraindre les formes des astéroïdes.

