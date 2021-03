La NASA commence à assembler un vaisseau spatial à destination de l’astéroïde riche en métal Psyche

30 mars 2021 15:29:12 IST

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) a commencé à assembler les principaux composants du vaisseau spatial Psyche qui explorera la principale ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter. L’Agence spatiale prévoit de lancer le vaisseau spatial d’ici août 2022. Le Jet Propulsion Laboratory de l’agence dans le sud de la Californie a reçu les composants. Actuellement, le opérations d’assemblage, de test et de lancement se déroulent au Centre. Le vaisseau spatial assemblé sera livré à Cap Canaveral, en Floride, d’où il sera propulsé dans l’espace.

Lindy Elkins-Tanton de l’Arizona State University, qui est le chercheur principal à la tête de Psyche, a déclaré: «La construction de cette pièce d’ingénierie complexe et de précision pendant l’année COVID est absolument un triomphe de la détermination et de l’excellence humaines.»

Les choses bougent à @NASAJPL, en tant que composant majeur de notre vaisseau spatial Psyche est livré. Psyche devrait être lancé l’année prochaine. Il explorera un astéroïde riche en métaux dans la principale ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter. Obtenez les détails des jalons: https://t.co/XfGv28z1Pn pic.twitter.com/QmjJbFOe5N – NASA (@NASA) 29 mars 2021

Le voyage

Le vaisseau spatial commencera une sonde d’un astéroïde riche en métaux, également appelé Psyché, qui fait partie de la ceinture d’astéroïdes principale entre Mars et Jupiter. Les scientifiques spéculent que Psyché est principalement composée de fer et de nickel et qu’elle pourrait être le noyau d’une planète primitive.

«C’est passionnant de voir tout cela se rassembler, et c’est la partie du cycle de vie du projet que j’aime le plus», a commenté Henry Stone, responsable du projet Psyche, du JPL.

«Mais c’est aussi une phase vraiment intense. C’est une chorégraphie complexe, et si une activité rencontre un problème, cela peut avoir un impact sur l’ensemble du processus. Il est absolument essentiel de respecter le calendrier à cette phase de la mission », at-il ajoutée.

D’ici l’année prochaine, le vaisseau spatial volera près de Mars et d’ici mai 2023, il sera assisté par la gravité de la planète. Selon la NASA, d’ici 2026, il se mettra en orbite autour de l’astéroïde. Au cours des 21 prochains mois, le vaisseau spatial Psyche rassemblera des données scientifiques sur l’astéroïde.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂