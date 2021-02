La NASA choisit Firefly Aerospace pour livrer des charges utiles scientifiques sur la Lune en 2023

Un atterrisseur Firefly Aerospace sera lancé sur la lune en 2023 dans le cadre du programme Artemis de la NASA.

La NASA a sélectionné le Texas Firefly Aerospace pour livrer 10 expériences scientifiques et démonstrations technologiques à la surface lunaire en 2023. L’atterrisseur robotique Blue Ghost de la société atterrira dans une jument lunaire appelée Mare Crisium, qui est un bassin bas sur le côté proche de la lune qui mesure plus de 300 miles (480 kilomètres) de large.

L’atterrisseur portera des instruments pour étudier plusieurs aspects de la surface lunaire en vue de futures missions humaines sur la lune, selon un communiqué de la NASA.

Ruée vers la lune: plans d’atterrisseur lunaire privé

Le contrat de 93,3 millions de dollars attribué à Firefly Aerospace fait partie de la Services commerciaux de charge utile lunaire (CLPS), qui recherche des partenaires commerciaux pour poser des charges utiles scientifiques et technologiques sur la surface lunaire. Le contrat Firefly Aerospace est le sixième prix pour la livraison de surface lunaire sous CLPS, qui est une partie importante de l’agence Programme Artemis d’exploration lunaire en équipage.

« Nous sommes ravis qu’un autre fournisseur CLPS ait remporté son premier prix de commande de tâches. Avec cette initiative, nous cherchons à développer des moyens pour le développement de nouvelles sciences et technologies en utilisant un modèle basé sur les services », Thomas Zurbuchen, administrateur associé pour la science à la NASA, dit dans la déclaration . « Cela permet aux fournisseurs américains non seulement de démontrer leur capacité à livrer en toute sécurité des charges utiles à notre voisin céleste, mais également d’étendre cette capacité à d’autres qui souhaitent profiter de cette approche de pointe pour explorer la Lune. »

Dans le cadre du nouveau contrat, Firefly Aerospace sera responsable des services de livraison de bout en bout, y compris l’intégration de la charge utile, le lancement depuis la Terre, l’atterrissage sur la lune et les opérations de mission.

Firefly est honorée d’avoir remporté un contrat de 93,3 millions de dollars par la NASA pour livrer dix charges utiles scientifiques et technologiques sponsorisées par la NASA à la surface lunaire à l’aide de notre atterrisseur lunaire Blue Ghost! Https: //t.co/epvsZswOrj4 février 2021

Blue Ghost transportera 10 instruments qui étudieront diverses caractéristiques de la lune, y compris roche et sol fragmentés – également connu sous le nom de régolithe – sur la surface lunaire, la structure et la composition du manteau lunaire et le flux de chaleur à différentes profondeurs sous la surface lunaire. D’autres expériences scientifiques mesureront la distance précise entre la Terre et la Lune, étudieront l’interaction du vent solaire et du champ magnétique terrestre et étudieront l’impact du rayonnement solaire sur la surface lunaire, ont déclaré des responsables de la NASA.

L’atterrisseur portera également un instrument appelé Lunar PlanetVac, conçu pour collecter le régolithe de la surface lunaire qui pourrait être retourné sur Terre dans le cadre d’une mission distincte, et l’expérience de récepteur GNSS lunaire, qui testera la capacité d’utiliser les signaux GPS à des distances lunaires. Collectivement, les 10 charges utiles de recherche devraient peser 207 livres. (94 kilogrammes), selon le communiqué de la NASA.

«Les charges utiles que nous envoyons dans le cadre de ce service de livraison couvrent de multiples domaines, depuis l’étude du sol lunaire et le test d’une technologie de capture d’échantillons, jusqu’à nous donner des informations sur les propriétés thermiques de la lune et champ magnétique », A déclaré Chris Culbert, directeur de l’initiative CLPS au Johnson Space Center de la NASA à Houston, dans le communiqué.

Blue Ghost, nommé d’après une espèce rare de luciole, sera également équipé de caméras stéréo conçues pour capturer des vidéos et des images fixes de la zone sous le vaisseau spatial, afin de mieux comprendre comment les gaz d’échappement de l’atterrisseur perturbent la surface lunaire.

