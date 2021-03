La NASA a testé sa nouvelle fusée lunaire dans le Mississippi, et elle n’a pris feu qu’un peu

La NASA a effectué son deuxième test majeur de sa puissante nouvelle fusée lunaire, et cette fois, elle n’a pris feu que légèrement.

Le test de la phase de base du système de lancement spatial (SLS) a eu lieu jeudi après-midi (18 mars) sur le site d’essai côtier de la NASA dans le Mississippi, dans une installation conçue pour maintenir la puissante machine en place pendant que ses moteurs s’allumaient. Le test a marqué la fin d’une «course verte» à huit étages de la fusée principale du SLS qui a été conçue pour montrer son aptitude à l’espace, en la préparant théoriquement pour un lancement d’essai réel.

Il s’agissait de la deuxième tentative de l’agence de déclencher le Core Stage de SLS après qu’un test du 16 janvier se soit terminé par un abandon seulement 67,7 secondes après son début, en raison d’une erreur de «défaillance d’un composant majeur». Cette fois, la NASA a déclaré qu’elle espérait faire fonctionner les moteurs pendant au moins 4 minutes pour collecter des données. Le test, diffusé sur Chaîne YouTube de la NASA , a duré plus de 8 minutes. Visible sur une caméra enregistrant les moteurs, il y avait un petit incendie que la NASA a attribué à une bande utilisée dans la zone du moteur qui s’est enflammée de manière inattendue.

« Si la bande devient suffisamment chaude, la couche adhésive sous la surface de la bande va commencer à brûler, donc nous avons clairement vu beaucoup de cela », a déclaré un commentateur de la NASA lors de la webdiffusion. « Mais il n’y avait rien qui ait provoqué l’arrêt prématuré, ce qui était vraiment une bonne nouvelle. »

La prochaine étape de la NASA consiste à fixer les moteurs Core Stage au reste du SLS et à le faire voler dans l’espace pour la première fois. L’agence a déclaré qu’elle prévoyait d’envoyer éventuellement le SLS sur une boucle non vissée autour de la lune, bien qu’il n’y ait pas de date ferme pour cette mission et que le projet SLS a été sujet à des retards dans le passé.

À long terme, l’objectif de SLS est de servir de plate-forme pour les missions Artemis: un projet de construction d’une station spatiale en orbite autour de la lune et d’utiliser cette station comme une «passerelle» pour faire atterrir des astronautes à la surface de la lune.

Le SLS de 98 mètres de haut n’est pas aussi grand que les fusées Saturn V de 111 mètres de haut qui ont transporté les astronautes d’Apollo sur la lune dans les années 1960. Mais le nouveau moteur est beaucoup plus puissant: il produit environ 15% de poussée en plus pendant le décollage et constitue un transporteur de fret globalement plus efficace.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.