La mort de Sarah Everard déclenche un mouvement mondial avec des femmes partageant des conseils de sécurité

La sécurité des femmes est au cœur des préoccupations de nombreuses femmes après le meurtre de Sarah Everard.

Everard était un responsable marketing de 33 ans qui a disparu le 3 mars alors qu’il rentrait chez lui à pied de la maison d’un ami à Londres. Une semaine plus tard, son corps a été retrouvé à plus de 50 miles de là, dans une zone boisée du Kent. Wayne Couzens, un officier d’élite de la police métropolitaine de Londres, a depuis été accusé d’enlèvement et de meurtre.

Kelly Cobiella de NBC a rapporté pour Weekend 45secondes.fr que l’indignation mondiale après sa mort tragique a été amplifiée à la suite d’une veillée tenue en l’honneur d’Everard qui a conduit la police à arrêter des femmes pour avoir enfreint les restrictions de verrouillage du COVID-19. Environ 1000 personnes avaient fini par assister à la veillée, même après son annulation officielle, selon NBC News.

Sarah Everard avait 33 ans lorsqu’elle a été kidnappée et tuée plus tôt ce mois-ci.

Partout dans le monde, des femmes se sont rassemblées pour partager leurs propres peurs et expériences de harcèlement. La mort tragique d’Everard a touché une corde sensible chez les femmes du monde entier, les incitant à utiliser les hashtags «#ReclaimTheseStreets» et «#TextMeWhenYouGetHome» sur les réseaux sociaux pour partager ce que les femmes font pour se sentir en sécurité lorsqu’elles marchent seules.

«Je pensais que j’étais une mère surprotectrice, alors j’ai été surprise de voir des millions de femmes là-bas, leurs sœurs, leurs mères et leurs amis, demander à d’autres femmes de leur envoyer un texto à leur retour à la maison», a déclaré samedi à Cobiella Diana Urban, une mère du Colorado. . Urban a expliqué que sa fille lui envoie des SMS tous les soirs lorsqu’elle quitte le travail par mesure de précaution.

Lorsqu’on lui a demandé si la sécurité était toujours dans son esprit, la fille d’Urban, Megan, a répondu dans une interview vidéo séparée: «Même sur mes clés, sur mon porte-clés pour ma voiture, j’ai une mini masse. J’ai un bâton qui peut frapper dans une fenêtre – de petites choses qui juste au cas où quelque chose m’arriverait le long de ces 30 minutes de route – je m’en occuperai, quoi qu’il arrive.

Les histoires de femmes mettent en évidence leur frustration face au fardeau qui incombe aux femmes de se protéger sans que les hommes ne soient appelés à changer leur comportement à l’égard des femmes.

«Nous devons toujours nous surveiller et nous sommes souvent dépeints comme paranoïaques lorsque nous appelons ou quand nous disons: ‘Oh, ce sont nos réalités’ ‘», une femme de 28 ans, qui ne voulait que être identifiée par son prénom Naomi, a déclaré à Cobiella. « Mais vraiment, c’est ce que nous voyons et vivons chaque jour. »

Des pancartes et des fleurs sont laissées sous un arbre le 17 mars près du kiosque de Clapham Common, à la suite de l’enlèvement et du meurtre de Sarah Everard, à Londres. Dylan Martinez / .

Evy Poumpouras, ancien agent spécial des services secrets américains et juge des «Spy Games» de Bravo, a déclaré à Cobiella: «La violence sexiste a toujours été un problème.

«… Et je pense que cela apprend aux jeunes hommes et garçons que ce n’est pas ainsi que nous nous comportons», a-t-elle poursuivi. «Apprendre aux femmes à se lever, à parler et à se battre.»

Poumpouras a partagé les trois règles de sécurité de base qu’elle suit personnellement, encourageant les femmes à rester dans les rues animées lorsqu’elles marchent seules, à rester à l’écart des endroits mal éclairés et à éviter de faire de longues promenades la nuit par elles-mêmes.

Les règles de sécurité d’Evy Poumpouras incluent de rester à l’écart des rues mal éclairées, de rester dans les rues animées et d’éviter les longues promenades la nuit.

Même avec des mesures de sécurité en place, certaines femmes éprouvent encore une peur disproportionnée. Un sondage Gallup a montré que 77% des femmes blanches se sentent en sécurité lorsqu’elles marchent seules la nuit, tandis que 67% des femmes hispaniques, 63% des femmes asiatiques et 51% des femmes noires se sentent en sécurité.

Plus tôt cette semaine, Molly Hunter, correspondante étrangère de NBC News, s’est entretenue avec Jamie Klingler, un organisateur du groupe Reclaim These Streets, soulignant qu’Everard marchait sur une route bien éclairée du centre de Londres.

«Mais cela pose des questions, même si elle était ivre, même si c’était plus tard dans la nuit, ce n’était pas sa faute», a expliqué Klingler. «Et ce n’est pas de notre faute, mais il nous incombe constamment de nous protéger.»

Rothna Begum, chercheuse senior sur les droits des femmes à Human Rights Watch, a déclaré à Hunter: «Je pense que la raison pour laquelle le meurtre de Sarah Everard nous a tous choqués est que cela aurait pu être n’importe lequel d’entre nous.

« On a constamment dit aux femmes comment assurer leur sécurité, mais en fait, il incombe aux hommes », a-t-elle ajouté. « Ce sont les hommes qui tuent des femmes. »