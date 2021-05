La mode des années 50 revient en automne-hiver

Ceux qui ont moins de 40 ans, 50 ans, ne s’en souviennent pas, mais la mode automne-hiver des années 70 de l’année dernière pique la curiosité et remplit les garde-robes. C’est ce que l’on attend dans le domaine de la mode pour la saison des nouvelles saisons. La beauté contemporaine revient avec le tie-dye, avec les foulards sur la tête et avec les cheveux hirsutes – coupe en pointe avec des couches des yeux laissant le volume au sommet des cheveux.

Ce qui est discuté dans le monde de la mode, c’est pourquoi les années 1970 ont décidé de « se reproduire » au milieu de 2021? Récapitulons rapidement ce qui se passait à cette époque: la récession économique dans le monde et la dictature militaire au Brésil. Les années 70 ont été marquées par le New Age (New Age) – ce mouvement, d’une manière extrêmement simpliste, des communautés hippies.

Un groupe qui a prêché la révolution culturelle, l’amour et l’appréciation de la nature. Quelqu’un a-t-il l’impression de vivre dans une spin-off (série dérivée) avec un mauvais scénario sur les difficultés des années 1970? Une personne privilégiée là-bas socialement isolée dans un appartement qui veut mettre le bloc dans la rue? Quelqu’un qui veut faire des câlins, soleil et pluie, et toujours s’allonger sur l’herbe? Là, dirait la philosophe Juliette Freire.

Maintenant, nous pouvons revenir, disons, aux vêtements. La collection Somos Nossas Conexões, issue d’un grand magazine, par exemple, présentée dans un défilé virtuel, est un exemple de ce retour des années soixante-dix. Les pantalons utilisés dans le passé sont moins larges pendant la saison automne-hiver 2021 et peuvent être appelés pantalons à jambes larges. L’esthétique artisanale est une référence pour les accessoires en macramé et les ensembles de tricot. Ces derniers devraient devenir très populaires cette saison, y compris des versions combinant haut, cardigan et cuissard.