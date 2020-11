La mission Spacex Crew-1 est un succès, le Falcon 9 lance en toute sécurité quatre astronautes vers l’ISS

The Associated Press16 nov.2020 09:24:57 IST

SpaceX a lancé dimanche quatre astronautes sur la Station spatiale internationale lors du premier vol en taxi à part entière de la NASA par une société privée.

La fusée Falcon a tonné dans la nuit depuis le Kennedy Space Center avec trois Américains et un Japonais, le deuxième équipage à être lancé par SpaceX. La capsule Dragon sur le dessus – nommée Resilience par son équipage à la lumière des nombreux défis de cette année, notamment COVID-19 – a atteint son orbite neuf minutes plus tard. Il devrait atteindre la station spatiale tard lundi et y rester jusqu’au printemps.

«En travaillant ensemble pendant ces temps difficiles, vous avez inspiré la nation, le monde et, en grande partie, le nom de cet incroyable véhicule, Resilience», a déclaré le commandant Mike Hopkins juste avant le décollage.

Une fois en orbite, il a dit par radio: « C’était une sacrée course. »

Mis à l’écart par le coronavirus lui-même, le fondateur et directeur général de SpaceX, Elon Musk, a été contraint de surveiller l’action de loin. Il a tweeté qu’il avait «très probablement» un cas modéré de COVID-19. La politique de la NASA au Kennedy Space Center exige que toute personne testée positive pour le coronavirus soit mise en quarantaine et reste isolée.

Le lancement de dimanche fait suite à quelques mois de vol d’essai à deux pilotes de SpaceX. Il lance ce que la NASA espère être une longue série de rotations d’équipage entre les États-Unis et la station spatiale, après des années de retard. Plus de personnes signifie plus de recherche scientifique au laboratoire en orbite, selon les responsables.

Des acclamations et des applaudissements ont éclaté au SpaceX Mission Control à Hawthorne, en Californie, après que la capsule a atteint l’orbite et que le booster de premier étage a atterri sur une plate-forme flottante dans l’Atlantique. Musk a tweeté un seul cœur rouge.

La résilience augmente. 🚀 La mission Crew-1 a décollé sur une fusée Falcon 9 de @NASAKennedy à 19 h 27 HE et est en route vers le @Station spatiale. #LaunchAmerica pic.twitter.com/5Q3uXSLvqt – NASA (@NASA) 16 novembre 2020

Le vol vers la station spatiale – 27 heures et demie de porte à porte – devrait être entièrement automatisé, même si l’équipage peut prendre les commandes si nécessaire. SpaceX a dû faire face à des pics de pompe de pression une fois que la capsule a atteint l’orbite, mais a résolu le problème.

Alors que le COVID-19 continue de monter en flèche, la NASA a poursuivi les mesures de sécurité mises en place pour le lancement de l’équipage de SpaceX en mai. Les astronautes sont entrés en quarantaine avec leurs familles en octobre. Tout le personnel de lancement portait des masques et le nombre d’invités à Kennedy était limité. Même les deux astronautes du premier vol de l’équipage de SpaceX sont restés au Johnson Space Center à Houston.

Le vice-président Mike Pence, président du Conseil national de l’espace, s’est rendu de Washington et a rejoint l’administrateur de la NASA Jim Bridenstine pour assister au lancement.

«Je n’ai commencé à respirer qu’une minute environ après son décollage», a déclaré Pence lors d’un arrêt à SpaceX Launch Control pour féliciter les travailleurs.

En dehors des portes du centre spatial, les spectateurs se sont entassés dans les plages et les villes voisines.

UNE @SpaceX Fusée Falcon 9 transportant la compagnie #CrewDragon le vaisseau spatial est lancé avec @Astro_illini, @AstroVicGlover, Shannon Walker et @Astro_Soichi à bord, à partir de @NASAKennedy pour commencer une mission de six mois à bord de l’avant-poste orbital. pic.twitter.com/zXYkUbxCVS – Intl. Station spatiale (@Space_Station) 16 novembre 2020

La NASA craignait qu’un décollage du week-end – associé à un lancement nocturne spectaculaire – ne conduise à un événement de grande diffusion. Ils ont exhorté la foule à porter des masques et à maintenir des distances de sécurité. Des appels similaires pour le premier lancement d’équipage de SpaceX le 30 mai n’ont pas été entendus.

L’équipage de trois hommes et d’une femme dirigé par Hopkins, un colonel de l’armée de l’air, a nommé sa capsule Resilience en un clin d’œil non seulement à la pandémie, mais aussi à l’injustice raciale et à la politique controversée. Il est à peu près aussi diversifié que les équipages spatiaux, y compris le physicien Shannon Walker, Navy Cmdr. Victor Glover, le premier astronaute noir sur une mission de station spatiale à long terme, et le japonais Soichi Noguchi, qui est devenu la première personne en près de 40 ans à se lancer sur trois types d’engins spatiaux.

Ils se sont rendus à la rampe de lancement de Teslas – une autre société de Musk – après avoir échangé des mains et des étreintes avec leurs enfants et leurs conjoints, qui se blottissaient contre les fenêtres ouvertes de la voiture. Musk a été remplacé par le président de SpaceX, Gwynne Shotwell, pour dire adieu aux astronautes.

Outre son design élégant et ses fonctionnalités de haute technologie, la capsule Dragon est assez spacieuse – elle peut transporter jusqu’à sept personnes. Les capsules spatiales précédentes ont été lancées avec pas plus de trois. L’espace supplémentaire dans la capsule a été utilisé pour des expériences scientifiques et des fournitures.

Les quatre astronautes rejoindront deux Russes et un Américain qui se sont envolés le mois dernier vers la station spatiale depuis le Kazakhstan. La station spatiale a survolé le site de lancement une demi-minute à peine avant le décollage.

Le propulseur de premier étage devrait être recyclé par SpaceX pour le prochain lancement de l’équipage. C’est actuellement prévu pour la fin du mois de mars, ce qui mettrait en place les astronautes nouvellement lancés pour un retour sur Terre en avril. SpaceX lancerait un autre équipage à la fin de l’été ou au début de l’automne.

SpaceX et la NASA voulaient que le booster récupère si mal qu’ils ont retardé la tentative de lancement d’un jour, pour donner à la plate-forme flottante le temps d’atteindre sa position dans l’Atlantique au cours du week-end après une mer agitée.

Boeing, l’autre transporteur d’équipage sous contrat de la NASA, est en retard d’un an. Une répétition du vol d’essai infesté de logiciels de décembre dernier sans équipage est interrompue jusqu’au début de l’année prochaine, le premier vol d’astronaute de la capsule Starliner n’étant pas prévu avant l’été.

La NASA s’est tournée vers des entreprises privées pour transporter le fret et l’équipage vers la station spatiale, après le retrait de la flotte de navettes en 2011. SpaceX s’est qualifié pour les deux. Avec Kennedy de retour dans l’action de lancement d’astronautes, la NASA peut cesser d’acheter des sièges sur les fusées russes Soyouz. Le dernier a coûté 90 millions de dollars.

Le commandant du premier équipage de SpaceX, Doug Hurley, a noté qu’il ne s’agissait pas seulement d’économiser de l’argent ou d’alléger le fardeau de formation des équipages.

«En bout de ligne: je pense que c’est mieux pour nous de voler depuis les États-Unis si nous pouvons le faire», a-t-il déclaré à l’Associated Press la semaine dernière.

