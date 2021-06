La mission Juno dévoile ses deux premières photographies de Ganymède, la lune géante de Jupiter

La sonde Juno de la NASA est chargée d’explorer la gigantesque planète gazeuse Jupiter. Et avec elle, aussi à ses lunes. Pour la première fois en deux décennies, nous avons Images détaillées de la surface de Ganymède, la plus grande des lunes de Jupiter. Des images qui arrivent après que Juno s’approche à quelques centaines de kilomètres de la lune.





Ganymède est une lune spéciale du système solaire car en plus d’être la plus grande c’est le seul connu à avoir un champ magnétique. À ce jour, nous savons déjà beaucoup de choses à son sujet, comme par exemple qu’il est composé en grande partie d’eau, ainsi que d’un noyau métallique. Sa surface ressemble cependant à celle de notre lune, avec des cratères et des crêtes de tous les côtés.

Dans les deux nouvelles images que Juno nous a envoyées, nous pouvons surtout voir cette dernière. Points forts un grand nombre de cratères causés par des météorites cet impact contre sa surface.

Les images ont été prise avec la caméra JunoCam et Stellar Reference Unit. Les deux sont en noir et blanc, puisque selon la NASA, seul le filtre vert de l’appareil photo a été utilisé pour prendre les photos. À l’avenir, ils disent qu’ils prendront plus de photos en utilisant les filtres bleu et rouge également pour prendre des images en couleur. La première des photographies a une résolution et une qualité plus élevées que la seconde, en partie parce qu’elle provient de la partie claire de la lune tandis que la seconde provient de la partie sombre (qui ne fait pas face au soleil).

Explorer Ganymède

Selon la Nasa, C’est la première fois qu’une sonde s’approche aussi près de Ganymède dans cette génération.. En plus de photographier la lune, vous avez collecté et collecterez des informations clés telles que sa composition, son ionosphère, sa magnétosphère et sa surface.

Pourquoi cet intérêt pour Ganymède ? A une légère atmosphère d’oxygène mince, bien que cela ne signifie pas que nous pouvons y respirer. Cependant, on pense que la vie microbienne unicellulaire pourrait exister dans son océan souterrain. On pense que cet océan est caché sous la surface, à environ 150 kilomètres de la surface. L’océan lui-même pourrait avoir une profondeur de 100 kilomètres.

Une fois que Juno aura fini d’explorer Ganymède, son orbite le rapprochera soigneusement des autres lunes de Jupiter de plus grand intérêt. Larrivera à seulement 320 kilomètres de l’Europe en septembre 2022 et puis il passera deux fois par Io à environ 1 500 kilomètres en décembre 2023 et février 2024. Si tout se passe bien et qu’il lui reste encore de l’énergie, il fera une dernière exploration en plongeant dans le gaz de Jupiter pour envoyer ses dernières données avant de mourir.

Via | POT