La mission d’un an de Tom Cruise : la formation Impossible 7 comprenait 500 sauts en parachute et 13 000 sauts en moto

Tom Cruise semble augmenter l’échelle de ses cascades défiant la mort avec chaque film, et le prochain Mission : Impossible 7 ne sera pas différent. Récemment au CinemaCon en cours à Las Vegas, Paramount a présenté une featurette de Mission : Impossible 7. Les images comprenaient des commentaires du réalisateur Christopher McQuarrie et un aperçu des coulisses d’une séquence d’action élaborée. Le public a été surpris lorsqu’il a vu Cruise effectuer lui-même une cascade ridiculement dangereuse. Et ce qui est encore plus surprenant, c’est la formation que Cruise a subie pour clouer la séquence d’action.

Tom Cruise s’est entraîné pendant une année entière et a fait 13 000 sauts en moto et 500 sauts en parachute avant de filmer la scène réelle. De plus, Cruise a également tourné la scène six fois sur le plateau. Quant à savoir ce que c’était exactement, eh bien, la plupart d’entre vous le connaissent probablement. Cruise a effectué la cascade en août dernier le premier jour où la photographie principale a commencé le Mission : Impossible 7. Il saute d’une falaise à moto, tombe en chute libre avant de lâcher son parachute au dernier moment. Vous pouvez le vérifier dans le clip suivant ci-dessous.

Tom Cruise a effectué plus de 500 sauts en parachute et 1 300 sauts de motocross en préparation de cette cascade massive dans ‘Mission : Impossible 7’. (passant par @bande dessinée) pic.twitter.com/5KXADIWCu3 – Lumières, appareil photo, pod (@LightsCameraPod) 26 août 2021

Alors que Cruise n’était pas présent à la CinemaCon, il a envoyé un message préenregistré disant : « C’est de loin la chose la plus dangereuse que j’ai tentée ; nous y travaillons depuis des années. Je voulais le faire depuis un petit enfant. Je dois être si bon que je ne manque pas ma cible. «

Avec un an avant la sortie de MI:7, le public ne verra pas de sitôt la featurette CinemaCon. Pour l’instant, une vieille vidéo devra suffire. Alors que les préparatifs pour de telles cascades défiant la mort sont toujours assez étendus, le Top Gun star a vraiment pris un cran cette fois-ci. Il a effectué 100 sauts HALO avant de faire la cascade dans Mission : Impossible – Fallout. Accroché à la porte d’un avion qui décolle pour escalader le Burj Khalifa, la passion de Tom Cruise pour faire ses propres cascades est quelque chose à voir. Il a également piloté son propre jet dans le prochain Top Gun : Maverick et sera le prochain à se rendre dans l’espace avec Doug Liman et Elon Musk dans le premier film à être tourné dans l’espace. Et apparemment, l’âge n’est pas un obstacle pour la star de 58 ans.

Cruise et son équipe sont actuellement occupés à filmer Mission: Impossible 7, qui a été entaché de retards constants en raison de la pandémie de Covid-19. MI : 7 devrait sortir l’année prochaine le 27 mai 2022. Le film verra le retour de Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson et Vanessa Kirby des films précédents. Henry Czerny des années 1996 Mission impossible aura également un rôle dans le film. De plus, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss et Cary Elwes apparaîtront également dans le film. Esai Morales sera l’antagoniste principal de MI : 7. Bien que les détails de l’intrigue soient rares, Mission : Impossible 7 reprendra après les événements de Mission : Impossible – Fallout et continuer dans la suite. Mission : Impossible 8 sera le dernier film de la franchise et conclura l’histoire du super-espion Ethan Hunt.

Le dernier film de la franchise sera encore plus grand, le réalisateur Christopher McQuarrie déclarant : « La seule chose qui me fait le plus peur, c’est ce que nous avons prévu pour ‘Mission 8′ ». Tom Cruise sera prochainement vu dans Top Gun : Maverick sortie en salles le 19 novembre 2021. Cette nouvelle nous vient d’IndieWire.

