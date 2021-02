La mission chinoise Tianwen-1 sur Mars prend sa première photo de la planète rouge

Le vaisseau spatial chinois Tianwen-1 a pris sa première image de Mars alors que la mission effectuait son approche finale; la sonde entrera en orbite autour de la planète rouge dans moins d’une semaine.

L’Administration spatiale nationale de Chine (CNSA) a publié l’image le 5 février, démontrant que la puissante caméra haute résolution du vaisseau spatial Tianwen-1 fonctionne correctement.

L’image en niveaux de gris a été capturée à une distance de 1,36 million de miles (2,2 millions de kilomètres) de Mars, selon la CNSA.

Une image supplémentaire indiquant les caractéristiques notables de l’image Tianwen-1 de Mars. (Crédit d’image: CNSA / PEC (Exploration Planétaire de Chine))

Une version étiquetée de l’image indique l’emplacement des caractéristiques notables exposées, à savoir Acidalia Planitia (1), Chryse Planitia (2), Meridiani Planum (3), Schiaparelli Crater (4) et Valles Marineris (5).

Tianwen-1, un orbiteur et un rover combinés, s’est depuis rapproché sur la planète rouge et se trouvait à 1,1 million de km vendredi. Le vaisseau spatial devrait entrer en orbite sur Mars mercredi (10 février). Le vaisseau spatial de cinq tonnes brûlera ses moteurs pour ralentir suffisamment le véhicule pour être capturé par l’attraction gravitationnelle de Mars.

La CNSA a également déclaré que Tianwen-1 a effectué une quatrième manœuvre de correction de trajectoire le 5 février à 7 h HNE (12 h 00 GMT, 20 h 00, heure de Beijing) pour s’assurer que le vaisseau spatial est sur la bonne voie pour entrer sur l’orbite de Mars.

Le vaisseau spatial a parcouru 289 millions de miles (465 millions de km) au cours de ses 197 jours dans l’espace et était à environ 114 millions de miles (184 millions de km) de la Terre au moment de la manœuvre de correction de trajectoire. Tous les systèmes de l’engin spatial sont en bon état de fonctionnement, a déclaré la CNSA.

La grande distance entre la Terre et Tianwen-1 signifie un retard de communication d’environ 10 minutes. Cela signifie que le vaisseau spatial devra exécuter des commandes pour démarrer le freinage par lui-même, avec des instructions envoyées à l’avance par le centre de contrôle aérospatial de Beijing.

La première image de Mars renvoyée par le vaisseau spatial chinois Tianwen-1. (Crédit d’image: CNSA / PEC (Exploration Planétaire de Chine))

Après être entré en orbite, Tianwen-1 commencera à se préparer pour une tentative d’atterrissage du rover de la mission. L’orbiteur commencera à imaginer le principal site d’atterrissage candidat dans l’énorme bassin d’impact Utopia Planitia, au sud du site d’atterrissage Viking 2 de la NASA, prêt pour une tentative d’atterrissage vers mai.

La Chine tient actuellement un vote public de 40 jours pour sélectionner le nom de son rover sur Mars. Les trois noms les plus populaires seront envoyés à un comité pour le choix final.

Si environ 530 livres. (240 kilogrammes) de rover à énergie solaire atterrit en toute sécurité, il étudiera les caractéristiques du sol de surface et la distribution potentielle de la glace d’eau avec son instrument radar d’exploration souterraine. Le rover transporte également des caméras et des instruments panoramiques et multispectraux pour analyser la composition des roches.

Pendant ce temps, l’orbiteur Tianwen-1 étudiera la surface de la planète rouge avec des caméras à moyenne et haute résolution et un radar de sondage, et effectuera d’autres détections avec un magnétomètre et des détecteurs de particules.

Tianwen-1 a été lancé en juillet et arrivera sur Mars un jour après la mission Hope des Émirats arabes unis et une semaine avant le rover Perseverance de la NASA.

