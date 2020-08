La mise à jour OnePlus Nord OxygenOS 10.5.4 se déroule avec des améliorations de l’appareil photo et d’autres correctifs

OnePlus Nord a commencé à recevoir une nouvelle mise à jour OxygenOS 10.5.4 en Inde et sur d’autres marchés mondiaux, y compris l’Europe. La mise à jour est accompagnée d’une multitude de correctifs liés au système et au service cloud et apporte également un certain nombre d’améliorations de la caméra, notamment la caméra frontale et macro.

Journal des modifications de la mise à jour OnePlus Nord OxygenOS 10.5.4

La dernière mise à jour d’OxygenOS 10.5.4 améliore la vitesse de lancement de Gallery ainsi que l’expérience d’affichage globale. La mise à jour corrige également le problème de l’adhésion au Red Cable Club (IN uniquement) et également le problème de la mise en pause de la musique de fond lors du lancement de la caméra frontale.

Quant au plus grand point fort, la dernière mise à jour améliore les performances de l’appareil photo sur le OnePlus Nord. La mise à jour améliore la qualité des appels vidéo, la précision des couleurs et la balance des blancs pour les selfies en basse lumière. Vous obtiendrez désormais également une amélioration de la luminosité et de la précision des couleurs sur la caméra macro. De plus, la mise à jour OxygenOS 10.5.4 résout également le problème de la synchronisation des notes.

Comme toujours, la mise à jour incrémentielle OTA se déploie par lots et atteindra un petit nombre d’utilisateurs. La mise à jour sera déployée pour tout le monde dans les prochains jours si aucun bogue ou problème n’est détecté.

OnePlus Nord est le smartphone le plus récent et le plus abordable de OnePlus à ce jour. OnePlus Nord a été lancé en Inde le mois dernier avec un prix de départ de seulement Rs. 24.999. Alors que le modèle de stockage haut de gamme, 12 Go + 256 Go du OnePlus Nord coûte Rs. 29 999 en Inde.

Vous pouvez consulter les détails complets, y compris les principaux points forts, les spécifications et les fonctionnalités du OnePlus Nord dans notre article précédent ici.