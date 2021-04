La mise à jour logicielle iOS 14.5 ajoute la prise en charge du contrôleur PS5

Le nouveau logiciel système Apple iOS 14.5 est sorti et inclut la prise en charge officielle de DualSense, ce qui signifie que vous pourrez coupler votre tablette PlayStation 5 avec votre iPhone ou iPad et l’utiliser pour jouer à des jeux. Ceci est particulièrement utile si vous utilisez l’application Remote Play de Sony, qui vous permet de diffuser des jeux PS5 et PS4 directement sur votre appareil.

iOS prend déjà en charge le DualShock 4, mais cette option supplémentaire est appréciée, surtout si vous préférez l’ergonomie du contrôleur nouvelle génération de Sony. Si vous êtes curieux de savoir quelles autres mises à jour sont incluses dans le logiciel système, vous pouvez parcourir le blog officiel d’Apple sur le sujet ici – ou vous pouvez simplement demander à Siri, nous supposons.