La mise à jour en ligne gratuite de Watch Dogs Legion établit une connexion à PS5, PS4 à partir du 9 mars

Watch Dogs Legion mettra enfin Londres en ligne à partir du 9 mars, car Ubisoft a confirmé que la mise à jour gratuite de PlayStation 5 et PlayStation 4 open worlder est presque sur nous. Dans le cadre d’une mise à jour du titre, vous pourrez vous déplacer librement avec jusqu’à trois amis, «et explorer Londres, rencontrer des événements de la ville, relever des défis et participer à des activités parallèles».

Il y aura également de nouvelles missions coopératives pour que vous puissiez profiter, y compris l’opération tactique ‘Leader of the Pack’: «Elle est composée de cinq missions narratives interconnectées qui sont du contenu de fin de partie, conçues pour les joueurs à la recherche d’un défi. Les joueurs devront élaborer une stratégie et communiquer efficacement avec leurs coéquipiers et s’assurer qu’ils ont mis à niveau les gadgets et recruté une solide distribution de personnages. «

La mise à jour sera également regroupée dans le premier mode joueur contre joueur, Spiderbot Arena, qui vous permettra de contrôler des «robots araignées armés et de participer à un match à mort libre pour tous de haute intensité». Tout cela est du contenu gratuit, mais ceux d’entre vous qui ont le Season Pass peuvent également s’attendre à deux nouvelles missions solo: Guardian Protocol et Not in Our Name.

Ubisoft a réitéré qu’il avait beaucoup plus de projets pour Watch Dogs Legion tout au long de l’année, y compris l’introduction du mode de jeu Invasion de base de la série, ainsi que de nouvelles missions en coopération et des personnages gratuits. Revenez-vous sur Blighty pour essayer tout ce nouveau contenu? Piratez la section commentaires ci-dessous et faites-le nous savoir.