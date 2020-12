La mise à jour 1.5 de Stardew Valley est maintenant disponible: tout y est!

Le développeur Eric Barone alias ConcernedApe tient sa promesse et la publie la plus grosse mise à jour à ce jour 1.5 Pour Stardew Valley ponctuellement avant Noël pour les joueurs PC chanceux. Mais quel est le contenu du méga-patch? Nous allons vous montrer!

Mais soyez prêt, la liste des nouvelles fonctionnalités et du contenu de gameplay est longue. Il n’y a jamais eu autant de choses dans une mise à jour de Stardew Valley.

Mise à jour 1.5 pour Stardew Valley: Live pour PC

Barone travaille sur la mise à jour depuis un moment. Cependant, la portée de montre que cela en valait la peine Patch 1.5qui regorge de nouveautés qui vous donneront envie de redémarrer le jeu!

Car encore une fois, «Stardew Valley» bénéficie avant tout d’un grand nombre de nouveaux contenus qui rendent le jeu tardif ou un redémarrage complet plus attractif. Mais qu’y a-t-il maintenant dans la nouvelle mise à jour? Nous vous en donnerons un sans spoiler Vue de toutes les innovations:

Nouvelles options pour la création de personnages

Nouvelles options de jeu

Nouveau PNJ avec de nouveaux dialogues

Nouveaux objectifs

Nouveaux endroits

Nouveaux mini-jeux et puzzles

Nouveaux bâtiments

Beaucoup de nouveautés

Nouvelles plantes et arbres

Nouveaux animaux

Nouveaux aliments

Nouveaux engrais

Nouveaux vêtements

Une nouvelle série de quêtes avec plusieurs PNJ

Un nouveau plan de ferme: Plage loin m

Nouvelles fonctions et ajustements de la ferme

Nouveaux événements de personnage

Une nouvelle mise à niveau de la communauté

Rénovations de la maison (après la rénovation complète de la maison)

Les canards peuvent nager maintenant

Il est désormais possible de s’asseoir sur des chaises

Déplacer le lit est désormais possible

Aquariums

Nouveaux meubles et types de meubles tels que les appliques murales

De nouveaux secrets

9 nouveaux morceaux de musique

10 nouveaux ennemis

De nouvelles options de jeu vous permettent désormais également de commencer sur la ferme de la plage, les lots communautaires nouvellement mixtes ou les 15 nouvelles coiffures. © Chucklefish / Eric Barone

Quand la mise à jour des consoles apparaît-elle? Nintendo Switch, PS4 et Xbox One ne seront fermés que selon ConcernedApe Début de l’année prochaine libéré. Les joueurs de console devront attendre un peu plus longtemps jusqu’à ce que le patch apparaisse.

Comment fonctionne le nouvel écran partagé?

Il y a aussi la nouvelle option de jeu du écran divisé, avec qui vous pouvez maintenant dans la coopérative locale « Stardew Valley » avec jusqu’à trois joueurs peut jouer en même temps.

Pour jouer en écran partagé, vous partez Robin une cabine construire.

alternative: Activé dans le options de jeu avancées directement qu’une telle cabine devrait être placée au début du jeu. Dès que la cabine est montée, vous ouvrez le menu du jeu, faites défiler jusqu’à Mode multijoueur et choisissez Démarrer une coopérative locale. Les autres joueurs peuvent maintenant appuyer sur commencer sur un contrôleur connecté au PC Avec l’onglet Options dans le menu du jeu, vous pouvez Le niveau de zoom le monde et le Niveau de zoom de l’interface utilisateur ajuster.

Voici à quoi ressemble le nouvel écran partagé dans Stardew Valley. © Chucklefish / Eric Barone

En plus de ces nombreuses nouvelles fonctionnalités, contenus et ajustements, « Stardew Valley » reçoit des corrections de bogues et des ajustements avec le correctif. Si vous souhaitez entrer plus en détail et tout savoir sur le patch et toutes les nouvelles fonctionnalités, vous pouvez trouver les notes de patch ici.

