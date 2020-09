La mise à jour 1.14 de Nioh 2 est maintenant disponible avec des ajustements de solde et des correctifs

Nioh 2 est arrivé exclusivement sur le marché PlayStation 4 en mai dernier, après un processus de développement qui a suscité beaucoup d’attentes, avec des tests bêta inclus et un système de création de personnage que nous avons pu tester et apprécier à l’avance. Le développeur a également corrigé son premier DLC majeur pour le passé 30 juillet avec l’arrivée de Le disciple du Tengu, un contenu dans lequel on pouvait voir nouvelles armes et du contenu pour élargir votre expérience.

Aujourd’hui, cependant, nous revenons au travail de Équipe ninja et Tecmo Koei pour annoncer qu’une nouvelle mise à jour gratuite est désormais disponible. Comme nous voyons à travers Gematsu, avec elle, nous atteignons la version 1.14 pour Nioh 2 , ce qui ajoute Parchemins d’images, ajustements d’équilibre et diverses corrections de bogues. Nous vous laissons sous ces lignes les plus importantes à corriger.

Contenu additionnel

Des parchemins d’images contenant des ennemis et des boss de “Tengu’s Disciple” ont été ajoutés. Ces parchemins d’images “Parchemin du démon” peuvent être achetés auprès de Dream of the Demon.

Ajustements d’équilibre

Ajustement de l’équipement largué par les ennemis dans The Devil’s Dream comme suit:

Augmentation du taux d’apparition d’effets spéciaux n’apparaissant pas lors de l’utilisation de la fonction de tempérament chez le forgeron.

Augmentation de la valeur minimale des effets spéciaux déterminés aléatoirement pour faciliter l’affichage de la valeur maximale. (Aucune modification n’a été apportée à la valeur maximale elle-même.)

Ajustement de la capacité “Rocker Strike” de Splitstaff pour frapper plus facilement les ennemis lorsqu’elle est déclenchée après une seconde attaque rapide depuis High Stance.

Les effets spéciaux disponibles pendant le tour de Yokai sont désormais déclenchés lors d’un combat après un compteur de rafales réussi.

L’effet spécial “Deflect Bullets & Arrows (Timely Guard)” peut désormais dévier d’autres projectiles. (Les attaques pouvant être déviées sont les mêmes que celles de la capacité Switchglaive, “Whirling Blade”, et de la capacité Onmyo Magic, “Gust Talisman”).

Les récompenses d’or et d’amrita de Bakegani et Nuppeppo ont été réduites.

Les récompenses en or et en Amrita pour les boss de The Tengu’s Disciple ont été augmentées.

Nioh 2 Il est disponible exclusivement pour PlayStation 4, à la fois au format numérique et physique, et avec des textes en espagnol.

