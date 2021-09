La mini-série Obi-Wan Kenobi Disney + reçoit un coup de pouce promotionnel de Hayden Christensen

Guerres des étoiles l’acteur Hayden Christensen est clairement enthousiasmé par son retour tant attendu dans une galaxie lointaine, très lointaine, avec l’acteur faisant la promotion de la prochaine série d’événements Disney +, Obi Wan Kenobi, lors d’un récent congrès. Posant joyeusement pour des photos et signant des autographes pour Guerres des étoiles fans, Christensen portait une casquette de cascadeur de Star Wars : Obi-Wan Kenobi, dans lequel l’acteur doit reprendre le rôle d’Anakin Skywalker.

Le Seigneur Sith, Hayden Christensen est ici à #Supercon! Obtenez vos séances de photos ce week-end 👉 https://t.co/SPEAwPBXoVpic.twitter.com/8Ji6a4kemc – Supercon de Floride (@FloridaSupercon) 11 septembre 2021

Introduit en tant que patriarche des Skywalker dans les années 2002 Star Wars : Épisode II – L’Attaque des Clones, la relation de Christensen avec la franchise et les fans a été turbulente, l’acteur ayant été la cible d’une partie du vitriol affiché par le côté le plus toxique de la base de fans dans le passé. L’annonce de son retour dans le Obi Wan Kenobi série a cependant été accueillie avec beaucoup d’applaudissements, avec Guerres des étoiles les fans sont impatients de voir Hayden Christensen revenir, et se demandant comment Anakin / Dark Vador s’intégrera dans les procédures.

Le premier rouge-gorge de @FloridaSupercon 👏 Hayden Christensen avec Joseph Murphy, la photo lui appartient pic.twitter.com/8BYAA7OeFE – AmazingHaydenChristensen (@AmazingHaydenCh) 11 septembre 2021

Bien que les détails de son rôle n’aient pas encore été révélés, il est probable que Dark Vador sera occupé à traquer son ancien mentor et ami avec d’autres survivants Jedi. Des rumeurs ont continué à circuler selon lesquelles, compte tenu de la période de temps de l’émission, un jeune Luke Skywalker serait également impliqué dans une certaine mesure. Ewan McGregor, qui reprendra le rôle d’Obi-Wan Kenobi pour la série événement, a récemment été interrogé sur cette idée, à laquelle l’acteur a joué timidement en disant: « C’est très possible. Je ne sais pas. » McGregor lui-même a même taquiné un autre affrontement de sabres laser entre les deux, l’acteur affirmant qu’ils auront « un autre coup de poing » lors des événements de Obi Wan Kenobi.

Hayden Christensen et quelques fans chanceux au FloridaSupercon ! Crédits à Andrea Price & maes_mylife sur IG pic.twitter.com/u1pWKSG7XF – AmazingHaydenChristensen (@AmazingHaydenCh) 11 septembre 2021

Plusieurs images conceptuelles ont récemment fait surface, montrant Dark Vador sans son masque emblématique et flottant dans un bac à bacta, ce qui pourrait être la façon dont Christensen peut apparaître dans la série. Il a également été largement supposé que l’acteur apparaîtrait dans des séquences de flashback, et les deux possibilités pourraient s’avérer vraies. En tout cas, c’est formidable de voir Hayden Christensen aussi excité pour son retour que les fans semblent l’être.

J’ai eu le plaisir de rencontrer le seul et unique Hayden Christensen au Florida Supercon aujourd’hui. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Christensen a joué un jeune Anakin Skywalker / Dark Vador dans l’épisode II : L’attaque des clones et l’épisode III : La revanche des Sith des préquelles de Star Wars. pic.twitter.com/F7FV2MTQgb – Jorge Esquivel Jr (@jesquivel33) 11 septembre 2021

Certains détails officiels ont depuis été révélés concernant la direction de Obi Wan Kenobi, révélant que le Guerres des étoiles le spectacle reprendra avec le personnage bien-aimé environ dix ans après la fin des années 2005 Star Wars : Épisode III – La Revanche des Sith. En plus de présenter au public une version plus ancienne et exilée d’Obi-Wan de McGregor, qui est maintenant sur Tatooine et veille sur un jeune Luke Skywalker, la série poursuivra également l’une des plus grandes rivalités de Guerres des étoiles lore, Obi-Wan contre Dark Vador, un événement que la patronne de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a décrit comme « le match revanche du siècle ».

IL A UN CHAPEAU POUR PROMOUVOIR LA SÉRIE KENOBI pic.twitter.com/07rppIs5JK — chiara ‎✪ a vu shang-chi (@WINTERJEDII) 11 septembre 2021

Aux côtés de Christensen et McGregor, Obi Wan Kenobi voit également le retour de Joel Edgerton dans le rôle d’Owen Lars, un cultivateur d’humidité sur Tatooine et de l’oncle de Luke Skywalker et de Bonnie Piesse dans le rôle de Beru Whitesun Lars, la femme d’Owen. De plus, Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell, Benny Safdie et Maya Erskine ont été choisis dans des rôles non divulgués.

Nous avons rencontré Anakin Skywalker et avons survécu. Merci, Hayden Christensen ! pic.twitter.com/KJYqQLD40r – Fan de Boston fougueux mais surtout pacifique (@Mr_Chuckie16) 11 septembre 2021

Obi Wan Kenobi devrait sortir en 2022 et comprendra six épisodes, tous écrits par Joby Harold et réalisés par Le Mandaloriende Deborah Chow. Cela nous vient grâce à Supercon de Floride.

