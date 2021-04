La «  Milk Tea Alliance  » brasse la démocratie en ligne parmi les jeunes militants d’Asie

BEIJING – Comment prenez-vous votre thé?

Pour beaucoup d’Asie du Sud-Est, la réponse est douce, lactée et avec un soupçon de politique.

Du Myanmar à Hong Kong, des jeunes avides de démocratie se heurtent à des régimes de plus en plus autoritaires et mettent en ligne leurs luttes autour d’une boisson régionale fédératrice et populaire, le thé au lait.

Servie glacée, sucrée ou accompagnée de boules de tapioca, la boisson est devenue le symbole d’un mouvement de solidarité virtuelle, a déclaré Nathan Law, militant pro-démocratie de Hong Kong, partisan de la soi-disant Milk Tea Alliance.

« L’une des caractéristiques de la Milk Tea Alliance est que nous sommes en quelque sorte collés par des valeurs communes – les valeurs de la poursuite de la démocratie, les valeurs de la recherche de la liberté », a déclaré Law.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un « réseau concret », la campagne en ligne est devenue un amplificateur de soutien, a-t-il ajouté, réduisant la distance entre les personnes défendant la démocratie au-delà des frontières.

Le hashtag #MilkTeaAlliance est né lorsqu’une dispute en ligne a éclaté en avril 2020 après que des internautes chinois nationalistes aient critiqué un acteur thaïlandais populaire pour avoir partagé des commentaires faisant référence à Hong Kong comme un pays indépendant, offensant les sentiments chinois. Les fans de l’acteur ont ensuite facturé, se fusionnant vaguement autour du hashtag pour le défendre.

Le mouvement en ligne a depuis pris de l’ampleur et a été coopté par des millions d’activistes pro-démocratie de Taiwan, Hong Kong, Thaïlande, Myanmar et même Inde. Beaucoup d’entre eux ont également popularisé le « salut à trois doigts » du film « The Hunger Games » comme un symbole de leur lutte.

Une manifestante fait le salut à trois doigts des « Hunger Games » alors qu’elle et d’autres participent à un rassemblement en faveur de la démocratie à Bangkok, en Thaïlande, en septembre. Lillian Suwanrumpha / AFP – Getty Images

La démocratie traverse une période mouvementée dans la région.

Au Myanmar, une répression meurtrière est en cours au milieu d’un coup d’État militaire alors que des millions de personnes continuent de protester contre la détention d’Aung San Suu Kyi, le chef du gouvernement civil du pays, qui a été élu lors d’un glissement de terrain en novembre.

Suu Kyi et d’autres fonctionnaires sont toujours détenus au Myanmar, anciennement connu sous le nom de Birmanie.

Les appels internationaux à sa libération et au respect des normes démocratiques se sont multipliés ces dernières semaines – plus de 550 manifestants ont été tués, selon des groupes de défense des droits humains sur le terrain. L’administration Biden a limité le commerce américain avec le pays et a émis des sanctions contre les personnes liées à l’armée.

«J’ai peur chaque fois que je sors», a déclaré Khin, 31 ans, un manifestant de Yangon, dont le nom de famille a été retenu en raison des risques actuels auxquels sont confrontés les manifestants. « Nous pouvons être arrêtés à tout moment, envoyés en prison à tout moment ou nous pouvons être tués à tout moment. »

Khin a qualifié la répression militaire de « désastre » et a déclaré que les jeunes étaient forcés de « se battre pour l’avenir », en ligne et hors ligne.

Utilisant le Wi-Fi chez un ami pour parler à NBC News, Khin a déclaré que les pannes d’Internet étaient fréquentes et qu’elles tentaient de limiter les communications.

L’Alliance du thé au lait a donné du «courage» aux militants comme elle et a remonté le moral, a-t-elle dit.

«Parfois, nous sommes fatigués, vous savez, nous nous sentons désespérés… parce que nous sommes humains», a déclaré Khin. «Mais chaque fois que nous voyons que la Milk Tea Alliance nous soutient et fait des tendances sur Twitter… cela nous donne de l’énergie et nous relève».

L’alliance a également partagé des tactiques concrètes, a-t-elle ajouté. Les manifestants au Myanmar apprennent de ceux de Hong Kong à porter des masques à gaz, des kits médicaux et des parapluies lors de manifestations ou à écrire des groupes sanguins sur leurs bras au cas où ils seraient hospitalisés.

Le fléau commun de l’autoritarisme croissant dans la région a galvanisé la solidarité, a déclaré Roy Ngerng Yi Ling, 39 ans, travailleur à but non lucratif et militant politique à Taipei.

Les jeunes natifs du numérique sont alarmés par la «menace d’une récession démocratique», a déclaré Ling, dont la famille est originaire de Singapour, et le comportement de plus en plus affirmé de la Chine est une préoccupation particulière.

« L’Alliance du thé au lait … reflète également la résistance contre une menace commune de la Chine autoritaire qui n’est pas favorable à notre cause pour plus de libertés », a déclaré Ling, exhortant les États-Unis et l’Europe à ne pas passer au second plan dans le renforcement de la démocratie en Asie.

« Il n’y a qu’une petite fenêtre d’opportunité ici pour défendre la démocratie dans le monde avant qu’elle ne se referme », a-t-il ajouté.

Les autorités chinoises ont rejeté l’alliance dans le passé.

« Les gens qui sont pour l’indépendance de Hong Kong ou pour l’indépendance de Taiwan s’entendent souvent en ligne, ce n’est rien de nouveau. Leur conspiration ne réussira jamais », a déclaré l’an dernier le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian.

Le président Joe Biden a fait de la défense de la démocratie une caractéristique de son programme politique, promettant d’accueillir le premier sommet mondial sur la démocratie.

Les relations entre Pékin et Washington étant de plus en plus tendues, Biden a déclaré aux journalistes à la Maison Blanche le mois dernier qu’il ne laisserait pas la Chine surpasser l’Amérique en tant que pays le plus puissant du monde. Le dirigeant chinois Xi Jinping « n’a pas d’os démocratique – avec un petit os dans son corps », a déclaré Biden.

Pékin a riposté, déclarant que la Chine suit « une philosophie centrée sur le peuple », selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying.

« La Chine a, après une exploration à long terme, trouvé une bonne voie vers le développement. Nous sommes confiants dans cette voie – nous suivrons sans relâche la voie du socialisme aux caractéristiques chinoises », a-t-elle déclaré.

De jeunes militants du réseau «Milk Tea Alliance» à Jakarta, en Indonésie, agissent en solidarité avec les habitants du Myanmar le 12 mars. Aditya Irawan / NurPhoto via AP

La propre armée en ligne de la Chine riposte – souvent avec des conséquences réelles.

De nombreux internautes nationalistes se mobilisent pour défendre Pékin contre l’Alliance du thé au lait, qu’ils considèrent « comme critiquant le régime du Parti communiste chinois », a déclaré Hannah Bailey, chercheuse sur la censure en ligne chinoise à l’Institut Internet de l’Université d’Oxford.

« Il y a une tendance générale au cours de la dernière décennie selon laquelle l’État chinois est vraiment passé du fait de fonder sa légitimité sur ses performances économiques … à un passage à une base plus nationaliste pour sa légitimité », a-t-elle déclaré.

La pression virtuelle des internautes chinois a conduit au boycott des marques de mode occidentales, telles que H&M et Nike, le mois dernier. Auparavant, la National Basketball Association et le film d’action en direct de Disney « Mulan » ont également été ciblés par des campagnes en ligne.

À certains égards, les échanges en ligne houleux sont une extension du style de diplomatie internationale du soi-disant Wolf Warrior de Pékin, a déclaré Bailey – dans lequel le pays avec la deuxième plus grande économie du monde s’est positionné de manière plus affirmée sur la scène mondiale.

Law, l’activiste de Hong Kong, qui a fui en Grande-Bretagne l’année dernière après que Pékin eut un plus grand contrôle politique sur sa patrie, a déclaré que la démocratie dans la région était en déclin et que la « répression systématique » sévissait.

Mais l’alliance ne consiste pas seulement à freiner l’influence de la Chine, a-t-il ajouté. C’est aussi un outil plus large pour conjurer «les gouvernements autoritaires et les régimes brutaux».

«Nous nous battons tous pour la même chose», a-t-il déclaré. « La démocratie, qui est une valeur commune, une valeur universelle. »

Janis Mackey Frayer a rapporté de Pékin; Adela Suliman a rapporté de Londres.

Cette histoire est apparue à l’origine sur NBCNews.com.