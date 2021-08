La mère de l’olympienne Raven Saunders décède quelques jours après sa médaille d’argent

Clarissa Saunders, la mère de la star américaine de l’athlétisme Raven Saunders, est décédée quelques jours seulement après que sa fille a remporté sa première médaille olympique.

L’aîné des Saunders est décédé à Orlando, en Floride, selon un reportage publié mardi par la filiale de NBC, WCBD-TV, dans la ville natale de Saunders, à Charleston, en Caroline du Sud. Saunders était à Orlando pour assister à une soirée de visionnage pour voir sa fille de 25 ans concourir aux Jeux olympiques de Tokyo.

Raven Saunders a remporté une médaille d’argent pour l’équipe des États-Unis lors de la finale du lancer du poids féminin à Tokyo, dimanche.

En rapport

L’athlète populaire a confirmé le décès de sa mère en un tweet Mardi, en écrivant: « J’espère quitter les réseaux sociaux pendant un moment pour prendre soin de mon mental et de ma famille. Ma maman était une femme formidable et vivra pour toujours à travers moi. Mon ange gardien numéro un 🙏🏾 Je t’aimerai toujours et pour toujours. «

USA Track & Field a également partagé un message sur les réseaux sociaux à l’appui de Saunders et de sa famille.

« L’USOPC et l’USATF aimeraient offrir à Raven nos plus sincères condoléances. Sa mère laisse un héritage incroyable à sa fille pour qui nous sommes si fiers et reconnaissants d’appeler notre coéquipière. Nos pensées et nos prières accompagnent la famille Saunders pendant cette période difficile temps », a tweeté l’organisation.

L’USOPC et l’USATF aimeraient offrir à Raven nos plus sincères condoléances. Sa mère laisse un héritage incroyable à sa fille pour qui nous sommes si fiers et reconnaissants d’appeler notre coéquipière. Nos pensées et nos prières accompagnent la famille Saunders pendant cette période difficile. – USATF (@usatf) 3 août 2021

En l’honneur de la fête des mères en mai dernier, Saunders a partagé une vidéo Instagram d’elle-même en voiture avec sa mère. Une deuxième vidéo dans son article montrait sa mère chantée le jour de son anniversaire.

Dans sa légende sincère, Saunders a remercié sa mère de lui avoir enseigné la force et la résilience.

« Vous m’avez montré ce qu’est la force et pour cela je peux tout surmonter. Vous m’avez montré de l’acharnement et pour cela j’ai appris la détermination. Vous m’avez donné la vie et montré de l’amour et pour cela je vous dois tout « , a écrit Saunders.

« Bonne fête des mères à la femme numéro un de ma vie. Je t’aime et merci d’être une super maman !!!! » elle a ajouté.

En rapport: