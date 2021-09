La mère d’Andrew Garfield est décédée

Au cours des dernières semaines, Andrew Garfield monopolisé tous les médias. Votre éventuelle participation à Spiderman : pas de chemin à la maison faire partie du premier spiderverse a fait de l’acteur l’un des plus recherchés. Lui et Tobey Maguire ont fait l’objet de spéculations sur son retour en tant que plus jeune super-héros de Marvel dans le dernier film avec Tom Holland.







Cependant, chaque fois que Holland et Maguire et Andrew Garfield ils ont pris sur eux de nier et de rire des rumeurs. Cependant, il convient de noter qu’aucun d’entre eux n’a été écouté car le sentiment et le désir des fans sont beaucoup plus forts. A tel point que, malgré le fait que les acteurs ont prévenu que cela n’arrivera pas, que leurs propos soient vrais sera décevant pour ceux qui attendent vraiment ce trio.

Mais, au-delà des rumeurs sur le spiderverse, Andrew Garfield n’arrête pas de fonctionner. Dans sa carrière, il n’y a pas seulement son rôle de Spider-Man, mais il a une belle carrière et sera bientôt présenté pour Netflix Tic, Tic… Boum. Cette comédie musicale est dirigée par Lin Manuel Miranda et sortira sur la plate-forme le 10 novembre.







En ce sens, Garifeld s’est arrangé pour donner une interview promotionnelle en Le New York Times où il a fait une confession qui a surpris tout le monde. Juste avant le début du tournage, sa mère est décédée après un long combat contre le cancer du pancréas.. « Nous l’avons perdue juste avant COVID, juste avant de commencer le tournage. Alors pour moi je pourrais continuer sa chanson dans l’océan et dans sa chanson inachevée» Il a commencé par dire.

De même, l’interprète a également assuré que cet événement avait eu un grand impact sur sa vie. « La mort d’une mère est une autre chose. Il est la personne qui vous a donné la vie bien avant que vous ne soyez dans ce monde. Rien ni personne ne te prépare à ce genre de perte», a-t-il souligné devant ledit média. Malgré tout, il a affirmé que même si elle n’est plus là, son essence vit toujours en lui « d’une manière beaucoup plus forte”.

En fait, selon ses mots, le rôle qu’il joue dans Tic, Tic .. Boum C’est la meilleure façon de lui rendre hommage. « Nous avons eu une connexion très spéciale et maintenant le public va connaître son esprit inconsciemment à travers Jon, que je trouve si magique et magnifique», a-t-il défini.

Jonathan Larson est le personnage qui Andrew Garfield jouera dans cette comédie musicale qui, justement, est autobiographique sur le célèbre créateur de Louer. L’artiste incarnera ce dramaturge à l’époque où il tentait, à New York, de se faire un nom à Broadway.