La meilleure alternative gratuite à Photoshop pour Android

Photographie et montage sur Android

Pendant des années, Krita a été l’une des applications de dessin et de retouche d’image les plus utilisées par les artistes qui aiment la philosophie Open source. Maintenant l’application vient d’atterrir sur Android, pour offrir aux utilisateurs du système d’exploitation mobile de Google et aux propriétaires d’appareils ChromeOS, une alternative à Photoshop plus intéressant.

Krita n’est pas un éditeur d’images comme la plupart que l’on peut trouver sur Google Play. C’est un outil professionnel fait par et pour des artistes, qui comprend la grande majorité des fonctions dont tout photographe ou dessinateur pourrait avoir besoin. Et le meilleur de tous? Est-ce que c’est un application entièrement gratuite.

C’est Krita, la meilleure alternative à Photoshop disponible sur Android

Jusqu’à présent, peu d’éditeurs d’images disponibles sur Android et ChromeOS pouvaient être considérés comme une alternative intéressante à Photoshop. Pas même celui d’Adobe.

Krita, d’autre part, nous fournit toutes ces fonctions qui nous manqueraient dans le reste des éditeurs d’images disponibles sur les plates-formes Google, comme le gestion des couches, une interface entièrement personnalisable et la configurer que nous pouvons adapter à nos besoins, ou outils sélection et transformation Avancée.

En ce sens, en outre, l’application a Prise en charge des fichiers PSD Photoshop, ce qui facilite la transition entre une application et une autre. Cela signifie également que nous pouvons transformer notre smartphone ou tablette Android, ou notre ordinateur ChromeOS en un espace de travail complet pour la photographie si nous combinons les capacités de développement d’outils tels que Lightroom ou Snapseed et les utilitaires fournis par Krita. Cependant, le public cible de cette application sont les artistes qui ont besoin d’une application aussi complète que possible pour faire de l’art conceptuel, des illustrations ou tout autre type de dessin.

En fait, ils le disent à partir de la page officielle de Krita, où ils indiquent que, dans les années entre 2004 et 2009, Krita se concentrait sur le fait d’être une application de dessin et de retouche photo, bien qu’à partir de 2009, les efforts de la communauté ont conduit l’application à être l’une des meilleures options pour les illustrateurs et les artistes – ce qui ne signifie pas qu’elle continue d’être un excellent outil pour manipuler la photographie.

D’autres ajouts intéressants à cette application sont la prise en charge de Opengl, gestion des couleurs et assistants de dessin intégrés. Sa version pour mobiles et tablettes est basée sur le Krita Desktop édition 4.2.9, et a donc toutes les fonctions que nous trouverions dans la version de bureau. Cependant, cela signifie également que ne possède pas d’interface adaptée à ce type d’appareil, ce qui pourrait rendre son utilisation quelque peu difficile si vous n’utilisez pas de souris et de clavier.

Krita pour Android et ChromeOS Il est désormais disponible sur le Google Play Store dans sa première version bêta. Pour le moment, l’application est recommandée pour tablettes et ordinateurs basés sur les deux systèmes d’exploitation, et ne prétendent pas bien fonctionner sur les téléphones mobiles pour des raisons évidentes. Cependant, il est possible de l’installer sur certains smartphones à la fois via Google Play, et en téléchargeant et en exécutant le fichier APK qu’ils nous offrent à partir du référentiel officiel Krita. On ne sait pas si la communauté de développeurs derrière Krita a l’intention d’adapter l’application aux smartphones à l’avenir.

Rubriques connexes: Photographie et montage sur Android

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂