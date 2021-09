La matrice 4 change le récit avec une nouvelle perspective taquine Yahya Abdul-Mateen II

L’annonce d’un quatrième Matrice Le film est arrivé si soudainement qu’il est difficile de croire que cela se produit vraiment. Maintenant intitulé The Matrix: Resurrections, beaucoup se demandent sans aucun doute pourquoi la franchise est ramenée après tout ce temps, et maintenant la star Yahya Abdul-Mateen II a taquiné la « nouvelle perspective » de la suite surprise, en comparant La matrice 4 à sa plus récente entreprise Bonbon.

« Ce n’est pas très différent. Ce sont tous les deux des classiques que les gens adorent. Ils ont des attentes élevées en matière d’excellence, et le public ne peut pas, a hâte de les voir. Et c’est agréable d’en faire partie. Bien sûr, ils viennent aussi avec le l’occasion d’ajouter votre propre touche aux moments et aux personnages. Et nous sommes impatients de le faire avec le Matrice de la même manière que nous l’avons fait avec Bonbon. C’est une opportunité de raconter de nouvelles histoires fraîches, de changer le récit et d’y ajouter une nouvelle perspective. »

Grâce aux images de The Matrix 4 présentées à la CinemaCon, nous avons maintenant une bien meilleure idée de ce qu’implique cette « nouvelle perspective ». Lancement d’une bande-annonce pour le bien nommé Les résurrections matricielles, la séquence réintroduit le public dans Neo, joué une fois de plus par Keanu Reeves. De retour dans le monde simulé de Matrix, Neo passe maintenant par Thomas et décrit ses rêves à un thérapeute, interprété par Neil Patrick Harris. Suis-je fou ? », demande-t-il au personnage de Harris.

Neo rencontre alors Trinity, un rôle repris par Carrie-Anne Moss, et bien qu’ils ne se reconnaissent pas, ils savent qu’il existe une sorte de lien entre eux. Lorsque cela est Yahya Abdul-Mateen II apparaît, et bien que les détails de son personnage restent un mystère, la séquence fait davantage allusion à l’acteur jouant une version plus jeune du personnage de Laurence Fishburne, Morpheus.

On a demandé à Yahya Abdul-Mateen II s’il « jouait un nouveau personnage, ou une version de quelqu’un que nous connaissons déjà dans The Matrix ? » à quoi il a sournoisement répondu: « Dans « The Matrix? » Ouais, je pense que tu romps un peu. Tout d’un coup, je ne t’entends plus aussi bien. » Des rumeurs circulent depuis un certain temps affirmant qu’Abdul-Mateen II jouera une « version plus jeune de Morpheus dans le film » et plus précisément « une version numérique de ce personnage ».

Ce que nous savons, c’est qu’Abdul-Mateen mettra à nouveau Keanu Reeves en tant que The One à l’épreuve, de la même manière que le tout premier La matrice. En effet, les images taquinent plus de scènes de combat de dojo entre les deux avant de montrer à Neo des balles d’arrêt et même un missile avec son esprit.

Les résurrections matricielles est une production conjointe de Village Roadshow Pictures, Wachowskis Productions et Silver Pictures et devrait sortir en salles par Warner Bros. Pictures le 22 décembre 2021. Il sera également diffusé en numérique sur HBO Max aux États-Unis pendant un mois à compter de ce même jour.

Yahya Abdul-Mateen II peut actuellement être vu dans le réalisateur Nia DaCosta Bonbon, qui reprend trente ans après les événements du premier film et met en vedette Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett et Colman Domingo. Vanessa Williams, Tony Todd et Virginia Madsen qui reprennent leurs rôles de l’original de 1992. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Variety.

