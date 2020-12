La lune d’ici 2024 n’est plus? La date limite Artemis de la NASA pour les atterrissages lunaires avec équipage devrait se détendre sous Biden

La quête de la NASA pour remettre ses bottes sur la lune deviendra probablement moins urgente après Président élu Joe Biden prend ses fonctions le mois prochain.

Grâce à son Programme Artemis , l’agence spatiale a travaillé pour faire atterrir deux astronautes, dont la toute première femme marcheur de lune, près du pôle sud lunaire d’ici 2024. Cette échéance ambitieuse, qui était annoncé par le vice-président Mike Pence en 2019 , sera probablement assouplie sous l’administration Biden, selon les experts.

« Je m’attends à ce que l’objectif 2024 disparaisse », a déclaré à 45secondes.fr l’expert en politique spatiale John Logsdon, professeur émérite de sciences politiques et d’affaires internationales à la Elliott School of International Affairs de l’Université George Washington à Washington, DC.

En relation: Les visions présidentielles de l’espace: d’Ike à Trump

Eric Stallmer, vice-président exécutif des affaires gouvernementales et de la politique publique chez Voyager Space Holdings, était d’accord avec cette évaluation.

« Je pense que les gens réévalueront le calendrier à coup sûr », a déclaré Stallmer, qui a été président de la Fédération des vols spatiaux commerciaux de 2014 à cet automne, à 45secondes.fr. « Et, franchement, je ne pense pas que quiconque ait pensé que le calendrier 2024 était réaliste. C’était ambitieux et ambitieux, mais je ne pense pas réaliste. »

Cela ne signifie pas pour autant qu’Artemis lui-même obtiendra la hache. En effet, Logsdon et Stallmer pensent tous deux au programme et à ses objectifs à long terme – établir une présence durable sur et autour de la lune, et utiliser ces efforts pour se préparer missions avec équipage sur Mars – restera sur des bases solides après l’entrée en fonction de Biden.

Le président élu n’a pas beaucoup parlé publiquement de la NASA ou de l’exploration spatiale à ce jour. Cependant, Logsdon a souligné le Plateforme officielle 2020 du Parti démocrate , soulignant que c’est «très optimiste sur l’exploration humaine».

Et la plate-forme approuve explicitement la vision large d’Artemis: « Nous soutenons le travail de la NASA pour ramener les Américains sur la Lune et aller au-delà de Mars, franchissant la prochaine étape dans l’exploration de notre système solaire. »

L’exploration spatiale humaine semble également bénéficier d’un large soutien, à la fois sur Capitol Hill et dans tout le pays.

« Au moins parmi le public attentif, il y a un consensus assez ferme sur le fait qu’il est temps de commencer l’exploration, et que la lune est la première destination appropriée », a déclaré Logsdon.

En relation: Le président élu Biden sélectionne une équipe de transition de huit personnes à la NASA

Les modifications apportées à la chronologie d’Artemis, si elles se produisent effectivement, ne seront pas les seuls changements que l’administration Biden apportera dans les domaines de la politique, de la science et de l’exploration spatiales. Par exemple, la plateforme du Parti démocrate 2020, que vous pouvez lire ici , exprime un engagement fort en faveur des sciences de la Terre et de la lutte contre le changement climatique: « Les démocrates soutiennent également le renforcement des missions d’observation de la Terre de la NASA et de la National Oceanic and Atmospheric Administration afin de mieux comprendre l’impact du changement climatique sur notre planète. »

Et ce ne seront probablement pas de vains mots sous une administration Biden.

« Je pense qu’il est tout à fait probable que la NASA jouera un rôle de premier plan dans le monde effort de changement climatique , qui Biden a dit sera l’une de ses principales priorités « , a déclaré Logsdon.

Cela représenterait un écart marqué par rapport aux priorités de l’administration Trump. Le président a retiré les États-Unis de l’Accord de Paris sur le climat, par exemple, et les demandes de budget de la Maison Blanche au cours de son mandat ont à plusieurs reprises a cherché à annuler les missions scientifiques de la Terre de la NASA (bien que le Congrès ait généralement rétabli le financement des projets ciblés).

Ces deux changements postulés – retarder l’atterrissage sur la lune de 2024 et stimuler la science de la Terre de la NASA – pourraient finir par fonctionner de concert. Répartir le financement d’Artemis sur des années supplémentaires libérerait de l’argent qui pourrait être acheminé vers les sciences de la Terre, a déclaré Stallmer.

Logsdon a également prédit un autre changement à venir sous Biden: « une approche plus amicale de la coopération multilatérale ». L’administration Trump a eu tendance à faire preuve de moins de flexibilité dans le domaine diplomatique, a déclaré Logsdon, citant le Accords d’Artémis par exemple.

Les accords établissent un ensemble de principes que les nations doivent respecter si elles souhaitent participer au programme Artemis en tant que partenaire. Ces principes, et les accords eux-mêmes, « sont plus ou moins bons », a déclaré Logsdon.

Mais ils sont présentés d’une manière à prendre ou à laisser, a-t-il ajouté, « et je sais d’après des conversations avec certains représentants locaux d’autres pays que cela n’a pas été apprécié. »

Néanmoins, il a souligné que la NASA et le programme spatial américain semblent globalement en bonne santé, un résultat dû en partie aux efforts du National Space Council (NSC), qui élabore les politiques. Trump a ressuscité le NSC au début de son mandat; il avait été actif pour la dernière fois au début des années 90, sous l’administration du président George HW Bush.

Reste à voir si Biden conservera ou non le NSC, comme le font à peu près tous les détails de ses priorités en matière de politique spatiale; tout ce que nous avons pour l’instant, c’est de la spéculation. Mais l’image globale pourrait bientôt devenir plus claire, une fois que Biden aura annoncé son choix pour l’administrateur de la NASA. (L’actuel chef d’agence, Jim Bridenstine, a déclaré qu’il ne continuera pas dans le poste supérieur de l’administration Biden .)

Biden a marqué l’histoire avec son choix pour d’autres emplois gouvernementaux de premier plan . Ses nominations incluent le premier Afro-Américain au poste de secrétaire à la Défense (Lloyd Austin); la première femme à diriger le département du Trésor (Janet Yellen); le premier secrétaire de l’intérieur amérindien (Deb Haaland); le premier Latino responsable de la Sécurité intérieure (Alejandro Mayorkas); la première femme directrice du renseignement national (Avril Haines); et la première personne ouvertement LGBTQ à occuper un poste au Cabinet (Pete Buttigieg, secrétaire aux transports).

Alors peut-être que la NASA aura la première femme administratrice de ses 62 ans d’histoire. Nous devrons simplement attendre et voir.