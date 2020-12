La liste TENAA du Vivo X60 Pro révèle l’affichage AMOLED, le SoC Exynos 1080 et plus

Vivo X60 Pro a été repéré sur TENAA avec le numéro de modèle V2047A, grâce au tipster Digital Chat. La liste de l’appareil révèle des détails clés sur le prochain Vivo X60 Pro, y compris l’écran AMOLED, jusqu’à 12 Go de RAM couplé au SoC Exynos 1080 et jusqu’à 256 Go de stockage.

La capture d’écran partagée par le pronostiqueur révèle que le Vivo X60 Pro sera livré avec une batterie de 4130 mAh. Comme nous pouvons le voir sur l’image, l’écran du Vivo X60 Pro est un écran AMOLED de 6,5 pouces avec une résolution de 1080 × 2376 pixels.

vivo X60 Pro 详细 参数 , 感受 一下: pic.twitter.com/BaRlrclFnl – Digital Chat Station (non officiel) (@StationChat) 26 décembre 2020

Le téléphone semble également avoir un écran légèrement incurvé avec des lunettes minces en haut et en bas et une caméra frontale perforée. Le pronostiqueur affirme également que le Vivo X60 Pro sera livré avec un stockage UFS 3.1 avec une vitesse de lecture de 1900 Mo et une vitesse d’écriture de 1200 Mo.

L’appareil sera livré avec un SoC Exynos 1080 octa-core de Samsung associé à un stockage de 128 Go et 256 Go. De plus, nous pouvons voir une configuration de caméra arrière quadruple à l’arrière, qui, selon les images TENAA, comprend un appareil photo de 48 mégapixels, deux capteurs de 13 mégapixels et un appareil photo de 8 mégapixels. À l’avance, le téléphone peut être livré avec un selfie de 32 mégapixels. Notamment, Vivo X60 Pro viendra également avec la prise en charge du réseau 5G.

Pour votre note, Vivo a officiellement confirmé le lancement du nouveau Vivo X60 Pro le 29 décembre 2020. Vivo a partagé plus tôt ce mois-ci une affiche sur le site de micro-blogging chinois Weibo, taquinant le prochain lancement de la série Vivo X60 le 29 décembre.