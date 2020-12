La liste Forbes 30 Under 30 Music comprend 11 figurines Hip Hop

Forbes a abandonné son 30 Moins de 30 listes aujourd’hui et 11 figures du Hip Hop ont fait la section musique.

Elles sont:

Doja Cat, Roddy Ricch, Murda Beatz, le chanteur et producteur Brent Faiyaz, Polo G, G Herbo, Lil Baby, London On Da Track, Saweetie, le producteur Jahaan Sweet et le patron du label 10K Projects, Elliot Grainge.

La liste des 30 moins de 30 ans a débuté en 2011 et reconnaît également les jeunes acteurs du pouvoir dans d’autres secteurs tels que la technologie et les affaires. Si vous avez été sélectionné dans le passé, vous ne pouvez plus être sélectionné.

Les lauréats précédents incluent Post Malone, 21 Savage, Juice WRLD, Lil Pump, Desiigner, Lil Yachty, Logic, Tory Lanez, G-Eazy, Lil Uzi Vert, Cardi B, Migos, Travis Scott, SZA, Young Thug, Playboi Carti, ScHooboy Q, Fetty Wap, Rae Sremmurd, Big Sean, Iggy Azalea, A € AP Rocky, Azealia Banks et Chance The Rapper.