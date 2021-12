La liste des acteurs de Batgirl révèle le retour de Michael Keaton en tant que Batman

Pourrions-nous voir Michael Keaton redevenir Batman dans Fille chauve-souris après avoir fait son retour au rôle dans Le flash? Selon Warner Bros., cela ressemble vraiment à ça. Un communiqué de presse officiel faisant la promotion du film à venir, qui est prévu en exclusivité HBO Max, répertorie le nom de Keaton dans le casting. Il s’agit d’une nouvelle révélation avec Keaton rejoignant les membres de la distribution précédemment annoncés Leslie Grace, JK Simmons, Brendan Fraser et Jacob Scipio.

Le communiqué de presse décrit Fille chauve-souris comme un film d’action et d’aventure et le « tout premier long métrage d’action en direct mettant en vedette le populaire DC Super Hero, Batgirl ». Adil El Arbi et Bilall Fallah réalisent le long métrage, actuellement en tournage, sur un scénario de la scénariste de The Flash Christina Hodson. Kristin Burr produit et les producteurs exécutifs incluent Michael E. Uslan, Walter Hamada, Galen Vaisman et Hodson.

Parce que cette version vient directement de Warner Bros., le casting semblerait être officiel, à moins que le nom de Keaton n’ait été ajouté d’une manière ou d’une autre au Fille chauve-souris relâcher par erreur. Il est également possible que le studio ait espéré faire une grande annonce à un moment donné à propos de ce casting et que son nom ait été inséré prématurément dans le communiqué de presse. Dans tous les cas, ce casting rapporté est conforme aux rumeurs selon lesquelles le Batman de Keaton serait traité comme le « Nick Fury du DCEU » en apparaissant dans plusieurs projets.

Les cinéastes ont confirmé que Batman existe dans le Fille chauve-souris l’univers, mais personne ne révélait qui Batman peut-être. Le casting de JK Simmons en tant que James Gordon suggérerait apparemment que nous sommes toujours dans le DCEU, qui avait à l’origine Ben Affleck comme Batman. Keaton rejoindra le DCEU en tant que variante de Batman dans Le flash, il serait donc logique qu’il apparaisse également dans Fille chauve-souris. En tout cas, peut-être que tout cela aura plus de sens après Le flash, qui introduira le multivers en direct dans le DCEU.

« Ce fut un moment incroyable », a déclaré Leslie Grace Variété du moment où elle a appris son casting. « Quand je veux dire incroyable, je veux dire la définition du manuel de, je ne pouvais pas le croire. Mon cerveau s’est en fait cassé quand j’ai appris la nouvelle. Les réalisateurs m’ont appelé et les producteurs étaient en ligne. »

« Ils m’ont appelé sous prétexte, ou m’ont fait sauter sur un lien Zoom sous prétexte que je faisais un test final – que ce n’était qu’une autre étape du processus », a-t-elle ajouté. « Alors je monte, et je ne vois que nos deux réalisateurs, Adil [El Arbi] et Bilall [Fallah], qui sont si gentils. Ils disaient « Ouais, nous voulons juste faire ce test final », mais en bas, je peux voir qu’il y a huit participants, et c’est en train d’enregistrer, et je me dis « D’accord, je ne sais pas ce que c’est est.’ Et puis ils me l’ont dit : « Nous voulons juste que vous lisiez ce texte ; nous allons l’envoyer à votre adresse e-mail.’ Et je l’ouvre et ça dit : « Je suis Batgirl, j’aime Adil », et mon cerveau s’est brisé. »

Peut-être que Barbara Gordon de Grace rencontrera Bruce Wayne de Michael Keaton dans Fille chauve-souris, mais est-ce le même Batman qu'elle a toujours connu, ou une variante venue d'ailleurs ? Le film devrait sortir sur HBO Max en 2022, nous le saurons donc bien assez tôt.





