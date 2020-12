La limite de complexité est la première mondiale à tuer World Of Warcraft: Shadowlands Mythic Denathrius

World of Warcraft: Shadowlands a déclenché une autre vague de contenu eSport MMORPG titan, apportant une énorme quantité de nouveau contenu PvP et PvE pour les groupes.

Le plus gros titre de cette série d’ajouts était de savoir qui revendiquerait la première place mondiale dans la course pour abattre le dernier raid, Castle Nathria, en difficulté mythique. Il y a eu un peu de drame, mais maintenant nous avons enfin un gagnant.

Aujourd’hui, Complexity-Limit a réussi à renverser Mythic Sire Denathrius, le dixième et dernier boss de Castle Nathria. C’était terminé juste avant 14h00 PST, leur décernant la première place dans la course pour la première mondiale.

Il y a eu un drame considérable au cours de la course, du jour où la sortie de Mythic a été annoncée jusqu’aux derniers instants de la course elle-même entre concurrents. Beaucoup craignaient que la sortie de la difficulté Mythique si près des vacances soit injuste pour les équipes en compétition, car cela les obligeait essentiellement à ignorer les vacances si elles voulaient gagner.

Complexity-Limit n’a montré aucun signe de ralentissement, vacances ou non. Après plus d’une centaine de tentatives, l’équipe a pu retransmettre en direct Sire Denathrius.

La partie «live on stream» est une autre des sources du drame – la course s’est retrouvée inondée d’une question d’esprit sportif en raison de certaines actions du plus proche concurrent de Complexity-Limit, Echo.

Après un bon nombre d’allégations selon lesquelles Echo avait «volé» la stratégie de Complexity-Limit pour abattre l’un des patrons et rattraper son retard, beaucoup faisaient honte à Echo pour le supposé manque d’esprit sportif qui y était montré. Le problème a été exacerbé lorsque Echo a décidé d’arrêter de diffuser leurs tentatives, probablement pour empêcher les autres de faire ce qu’ils avaient fait.

Pour cette raison, beaucoup n’étaient pas satisfaits d’Echo, en particulier leurs propres fans qui ne pouvaient plus regarder leur équipe préférée concourir pour la première mondiale. D’autres étaient confus quant à la raison pour laquelle ils avaient tellement excité leurs tentatives juste pour eux de désactiver leurs flux pour le moment même où les fans étaient excités.

Cela dit, comme beaucoup le soulignent rapidement, ce n’est pas comme si Complexity-Limit – et pratiquement tous ceux qui ont déjà occupé ce poste – n’avaient pas fait de même. En fin de compte, la course à la première mondiale est impitoyable et il est compréhensible que les équipes fassent tout ce qu’elles peuvent pour obtenir et conserver un avantage sur leurs adversaires.

Quelle que soit la tactique utilisée par l’une ou l’autre équipe, la victoire de World First Mythic Denathrius est revenue à Complexity-Limit, le dernier moment étant diffusé à la vue de tous. Félicitations à Complexity-Limit pour leurs premières mondiales consécutives!