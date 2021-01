La libération de Paty Navidad après que Twitter a annulé son compte

Paty Noël C’est une actrice reconnue au Mexique pour une longue carrière qu’elle a eue dans différents feuilletons et programmes télévisés. Cependant, au cours de la dernière année, il a été rendu public par les médias et pas précisément à cause de son talent artistique: contre toute preuve scientifique, a promu une théorie du complot sur le coronavirus et a dénoncé un plan de contrôle de la population. Dans les dernières heures, c’est redevenu une tendance car Twitter a annulé son compte et elle n’est pas restée silencieuse. Il a écrit un texte fort sur Instagram.

La fermeture de son profil sur le réseau social a coïncidé avec celle de Donald Trump. Twitter a officiellement annoncé que la décision historique avait été prise « en raison du risque d’une nouvelle incitation à la violence » après de violentes manifestations à Capotlio à Washington qui ont fait cinq morts. La femme de 47 ans a défendu les manifestations et a déclaré qu’il s’agissait d’un « Grand spectacle » monté contre le président des États-Unis.

« Notre politique d’intérêt public, qui a guidé nos mesures d’application de la loi dans ce domaine pendant des années, se termine là où nous considérons que le risque de préjudice est plus élevé ou plus grave. », est la position de l’application qui a décidé d’annuler Paty pour avoir enfreint ses règles, bien qu’elle n’ait pas précisé si elle était due ses théories du complot infondées ou l’incitation à la violence comme Trump.

Après un examen détaillé des récents Tweets du compte @realDonaldTrump et le contexte environnant, nous avons suspendu définitivement le compte en raison du risque d’une nouvelle incitation à la violence. https://t.co/JQcDPVgnrS – Twitter Seguro (@TwitterSeguro)

9 janvier 2021





Paty Navidad: l’actrice a fait sa décharge après que Twitter a annulé son compte

Pour l’actrice tout est pareil et c’est ainsi qu’elle s’est exprimée ce samedi sur son compte Instagram. « La censure est forte et contre tous ceux qui n’obéissent pas ou n’essaient pas de penser par eux-mêmes. Ce qui vient pour le monde est une hécatombe contre l’humanité, une dictature tyrannique et cruelle par la technologie et la numérisation « , a-t-il indiqué.

En plus de dénoncer la censure, il a laissé un message à ses followers et fait une demande spéciale: «Réveillons-nous dans la lumière de la conscience et voyons avec les yeux de l’âme et de la raison. Nous pouvons encore construire et créer notre meilleure version de l’humanité. Réveillez-vous! Vive la liberté d’expression et la diversité de pensée! Défendons nos droits, libertés et dignité humaine! « .