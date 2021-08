La lanterne verte de HBO Max a peut-être trouvé Sinestro dans l’acteur Tobias Menzies

HBO Max aurait trouvé son méchant pour le prochain La lanterne Verte série, comme Étranger et Le Trône de Fer La star Tobias Menzies entame des pourparlers pour incarner Sinestro. Bien que rien ne soit encore confirmé, les rapports indiquent que le super-vilain complexe de DC jouera un rôle majeur dans la série, Menzies étant bien équipé pour rendre justice à l’emblématique Lantern à l’écran.

Acteur anglais de théâtre, de télévision et de cinéma, Tobias Menzies a accumulé plusieurs titres de premier plan sur son curriculum vitae. Mieux connu pour avoir joué Frank et Jonathan « Black Jack » Randall dans STARZ’s Étranger, pour lequel il a reçu une nomination au Golden Globe Award, Menzies a également joué dans des personnages comme Le Trône de Fer, Miroir noir, Star Wars : Rebelles, Le gestionnaire de nuit, et a joué le prince Philip dans les troisième et quatrième saisons de Netflix La Couronne, ce qui lui a valu une nouvelle nomination aux Golden Globe Awards.

Sur grand écran, l’acteur est reconnu pour des rôles comme Casino Royale, Monde souterrain : guerres sanglantes, Mer Noire, et 2016 Una. Avec une telle variété de titres et de genres à son actif, Menzies a joué une multitude de héros et de méchants différents, et a clairement les atouts pour apporter la nature compliquée et le caractère conflictuel de Sinestro à HBO Max.

Parallèlement à la révélation que Menzies est en pourparlers pour le rôle, une description du personnage de Sinestro aurait également été dévoilée, qui le décrit comme un « moine guerrier » et le « plus grand de toutes les lanternes vertes ». Sinestro « sert de commandant stratégique pour le Corps avec toutes les autres Lanternes suivant ses ordres sans poser de questions. Sinestro est également décrit comme « la personnification de la grâce sous pression » avec une détermination et une sagesse inégalées, mais « un sombre destin dément son comportement autrement zen ».

Cette description suggère que Sinestro commencera le La lanterne Verte série comme il le fait dans les bandes dessinées. Débutant en 1961 et créé par John Broome et Gil Kane, Sinestro commence comme une lanterne fidèle qui commence à remettre en question les motivations de ses dirigeants et se demande s’il existe une meilleure façon d’exercer le pouvoir qu’il juge nécessaire. Cette quête de pouvoir mène Sinestro sur un chemin sombre, le personnage changeant son anneau de pouvoir vert pour un jaune, se corrompant et se retournant finalement contre les Green Lanterns. Bien qu’il ait passé beaucoup de temps en tant qu’ennemi juré de Hal Jordan, ces dernières années, Sinestro est devenu davantage un anti-héros, ce qui pourrait assez facilement être adapté pour la série HBO Max.

Le La lanterne Verte La série s’étendra sur des décennies, avec trois histoires sur trois périodes différentes. La série explorera les activités des Lanternes dans les années 1940, 1980 et aujourd’hui, présentant à un public plus large des personnages de DC qu’ils n’avaient jamais vus auparavant, et présentant les débuts de plusieurs agrafes de bandes dessinées bien-aimées. La lanterne Verte réinvente la propriété DC classique à travers une histoire couvrant des décennies et des galaxies, commençant sur Terre en 1941 avec la toute première Lanterne verte, l’agent du FBI secrètement gay Alan Scott (Jeremy Irvine) et 1984, avec l’arrogant mâle alpha Guy Gardner (Finn Wittrock) et demi-extraterrestre Bree Jarta. Enfin, la série présentera les nouvelles lanternes vertes Simon Baz et Jessica Cruz dans le cadre moderne.

Exécutif produit par Geoff Johns et écrit par Marc Guggenheim et Seth Grahame-Smith, HBO Max’s La lanterne Verte n’a pas encore reçu de date de première. Cela nous vient des Illuminerdi.

Sujets : Lanterne verte, HBO Max