La justice met fin aux illusions et ouvre toutes les portes

La semaine qui commence, du lundi 22 au dimanche 28, est pleine de réalisations pour toutes les parties. Arrêtez-vous et mettez votre tête au travail et vous verrez que vous tirez le meilleur parti de tout ce que vous attendez depuis longtemps.

Chaque pilier est construit avec le plus grand soin et cela est très bon pour vous, prêt à créer le nécessaire dans votre vie. Il a le sentiment que ce qui manquait, c’est l’environnement dans lequel il vit et sa propre vie. C’est ce que révèlent les cartes de tarot, selon l’interprétation suivante:

L’Illusion 43 – Vous commencez à réaliser que vos chemins ne sont plus bloqués et qu’un nouveau monde s’ouvre devant vous.

L’Argonaute 25 – Votre moment est de faire face aux barrières qui apparaissent devant vous sans vous soucier de ce qui va arriver. Vous surmontez vos peurs et les restrictions qui apparaissent.

La Triumph 7 – Vous avez des changements positifs dans votre vie et vos objectifs sont atteints. Le succès est devant vous grâce aux efforts que vous faites ces jours-ci.

L’Empereur 4 – Votre courage et votre détermination battent leur plein et vous ressentez la puissance de toutes vos conquêtes. Il a une grande autorité sur sa vie et est en charge de situations qui apparaissent de manière plus profitable.

Justice 8 – Toutes vos idées sont pesées dans la balance des connaissances, vos actions sont de plus en plus mesurées et vos décisions sont prises avec plus de prudence et de clarté.

